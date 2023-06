Wie die U21 das Horror-Szenario bei der EM abwenden will

Es wird kompliziert für die deutsche U21. Bei der Europameisterschaft droht der Mannschaft von Bundestrainer Antonio Di Salvo nach nur einem Punkt gegen Israel (1:1) und Tschechien (1:2) das Vorrundenaus. Der bislang glücklose Stürmer Kevin Schade sprach am Dienstag von „harten Rückschlägen“. An diesem Mittwoch (18 Uhr, Sat.1) im georgischen Batumi würde gegen England – einen der Titelfavoriten – nicht einmal ein eigener Sieg sicher helfen. „Wir wissen, dass wir gegen den stärksten Gegner in der Gruppe spielen werden“, betonte Di Salvo.

Die Ausgangslage: Der Sieg gegen die „Three Lions“ ist Pflicht. Israel muss überdies im Parallelspiel gegen Tschechien gewinnen – aber nicht höher als Deutschland. Der direkte Vergleich ist durch das 1:1 ausgeglichen. Der DFB-Nachwuchs hat aktuell die um einen Treffer bessere Tordifferenz. Sollte diese ausgeglichen sein, zählen die mehr erzielten Tore. Fällt auch so keine Entscheidung, kommt es auf die Fairplaywertung an. Di Salvos Mannschaft liegt dort vorne; Israel hatte im direkten Duell etwa einmal Gelb-Rot gesehen. Eine totale Offensive wird es gegen England derweil nicht geben. „Es macht keinen Sinn, alles sofort nach vorne zu werfen“, sagte der U21-Coach. Fehlen wird wohl der weiter angeschlagene Youssoufa Moukoko. Es werde „von Tag zu Tag besser“, die Einsatzchancen seien aber „sehr gering“, sagte Di Salvo. Mittelfeldlenker Angelo Stiller ist trotz Oberschenkelproblemen voraussichtlich fit.

Das macht noch Hoffnung: Nach zwei 2:0-Erfolgen steht England bereits als Gruppensieger im Viertelfinale. Deshalb dürfte Trainer Lee Carsley kräftig durchtauschen. Berichten von der Insel zufolge könnte es – inklusive des Torwarts – überall zur Rotation kommen. Di Salvo betonte zwar, es sei „egal, wer bei England auf dem Platz steht, es sind alles hervorragende Spieler“; doch ohne die Top-Stars beim zweitwertvollsten Team des Turniers (420 Millionen Euro Marktwert) tut sich eine Chance für Deutschland auf.

Hinzu kommt, dass der DFB-Nachwuchs mit 66 Flanken und 45 Abschlüssen zwei Topwerte in der Offensive vorzuweisen hat. „Die Vielzahl an Torchancen muss man sich erarbeiten“, sagte Di Salvo. Aber: „Klar war es Thema, dass wir zwingender vor dem Tor sein müssen, um den Ball über die Linie zu drücken.“ Dabei könnte mit Nelson Weiper der Jüngste im Kader helfen. Der 18 Jahre alte Profi von Mainz 05 ist klassischer Mittelstürmer und sorgte bei den bisherigen Joker-Einsätzen stets für Torgefahr. Weiper habe es in seinen 53 Minuten „sehr, sehr gut gemacht“ und sei eine „gute Option“ für die Startelf – vor allem, weil Moukoko im Sturmzentrum fehlen dürfte. Im Team bleibt man optimistisch. Schade betonte: „Beide Spiele haben wir ein 0:1 aufgeholt und immer dran geglaubt.“

Kein Spieler konnte sich ins Blickfeld von Bundestrainer Hansi Flick spielen

Was würde ein Vorrundenaus bedeuten? Das Mindestziel der als Titelverteidiger angetretenen deutschen Mannschaft war die Olympiaqualifikation. Sie wäre durch den Gruppen-K.-o. dahin. Di Salvo muss sich indes kaum Sorgen machen. Sein Vertrag wurde, genau wie der von Assistent Hermann Gerland, vor EM-Beginn bis 2025 verlängert. DFB-Sportdirektor Rudi Völler sagte, der Nachfolger von Stefan Kuntz sei ein „sehr guter Trainer“ und selbst ein frühes Aus „wird ihn nicht umwerfen, das passiert“.

Wer konnte sich für die Heim-EM 2024 empfehlen? Bundestrainer Hansi Flick forderte gerade von dem Trio mit Erfahrung im A-Team, dass es vorangeht. Moukoko war verletzt und musste zudem noch die rassistische Hetze gegen ihn in den sozialen Medien aushalten. Schade blieb bisher blass und vergab zwei Hochkaräter. Einzig Rechtsverteidiger Josha Vagnoman konnte mit solider Abwehrarbeit und Offensivdrang ein wenig Werbung für sich machen. Gleiches gilt für Stiller. Andere Hoffnungsträger wie Torwart Noah Atubolu und DFB-Kapitän Yann Aurel Bisseck in der Innenverteidigung scheinen noch zu inkonstant. Insgesamt gilt: Keiner konnte sich in Flicks Blickfeld spielen.