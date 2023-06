Von Muskeln und Bändern: Die Verletzungsakte von Moukoko

Als großer Hoffnungsträger und prominentester Name im deutschen Kader war Youssoufa Moukoko in die U21-Europameisterschaft gestartet. Doch ein großer sportlicher Faktor war der 18 Jahre alte Angreifer von Borussia Dortmund im bisherigen Turnier noch nicht. Beim 1:1 im Auftaktspiel gegen Israel verschoss Moukoko einen Elfmeter, wurde anschließend in den sozialen Netzwerken rassistisch angefeindet. Gegen Tschechien (1:2) fehlte der Youngster aufgrund muskulärer Probleme, die wohl auch seinen Einsatz im Gruppenfinale gegen England am Mittwoch (18 Uhr, Sat.1) verhindern. Es ist nicht das erste Mal in Moukokos noch junger Karriere, dass sein hoch veranlagter Körper ihm die Gefolgschaft verweigert - wenngleich die aktuellen Probleme vermutlich keine langfristigen werden dürften.

Im November 2020 gab Moukoko einen Tag seinem 16. Geburtstag beim 5:2-Sieg des BVB bei Hertha BSC sein Bundesliga-Debüt. Seitdem musste der Teenager bereits neun Mal - die aktuelle Blessur bei der U21 eingeschlossen - aufgrund von Verletzungen oder Beschwerden pausieren. 35 Dortmunder Partien verpasste Moukoko darum seit seinem ersten Auftritt im deutschen Profifußball. Vor allem die Saison 2021/2022 unter dem damaligen BVB-Trainer Marco Rose war aus Sicht von Moukoko eine zum Vergessen: eine Entzündung im November 2021 und zwei langwierige Muskelfaserrisse zwischen November 2021 und März 2022 waren die Hauptursachen dafür, dass der Torjäger unter Rose nur zu 16 Liga-Einsätzen (lediglich einer von Beginn an) kam.

In der abgelaufenen Saison, als die Dortmunder unter Rose-Vorgänger und -Nachfolger Edin Terzic durch ein 2:2 gegen Mainz 05 am letzten Spieltag die Meisterschaft verspielten, entwickelte sich Moukoko jedoch deutlich weiter. Zwar musste er sich in der Rückrunde im Angriffszentrum meist hinter dem von einer Hodenkrebserkrankung zurückgekehrten Sébastien Haller anstellen. Dennoch war Moukoko mit sieben Treffern und vier Assists aus 26 Bundesliga-Begegnungen ein wichtiger Mann. Allerdings: Ein im Auswärtsspiel bei Werder Bremen (2:0) Im Februar erlittener Syndesmosebandanriss zwang den Teenager abermals zu einer knapp siebenwöchigen Pause.

Moukoko: Rekorde trotz Verletzungspech

Auch in Zusammenhang mit dem DFB sind die aktuellen Beschwerden bei Moukoko nicht die ersten. Von der wegen der Corona-Pandemie zweigeteilten U21-EM im Jahr 2021 konnte er nur den ersten Teil mitmachen, blieb in der Gruppenphase aber ohne Einsatz. Im zweiten Teil mit der K.o.-Runde fiel er aus - und erlebte darum den Titelgewinn unter dem damaligen Coach Stefan Kuntz aus der Ferne. Was den Hochbegabten indes nicht hinderte, auch im DFB-Trikot Rekorde aufzustellen: Mit damals 16 Jahren und 278 Tagen war er jüngster Debütant der deutschen U21 und auch deren jüngster Torschütze.