Fünf Gründe für das EM-Scheitern der deutschen U21

Deutschlands U21 hat sich schon nach der Vorrunde von der Europameisterschaft in Georgien und Rumänien verabschiedet. Im abschließenden Gruppenspiel gegen England (0:2), das mit einer B-Elf antrat, war ein Klassenunterschied deutlich. Aus den Duellen mit den vermeintlichen Außenseiter Israel (1:1) und Tschechien (1:2) holte das Team von Antonio Di Salvo gerade mal einen Punkt. Der Sportbuzzer, das Sportportal des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), nennt fünf Gründe für das erste Vorrunden-Aus des ältesten DFB-Nachwuchsjahrgangs seit 2013.

Enteilte Konkurrenz

Das 0:2 gegen England demonstrierte eindrücklich den aktuellen Abstand zu den Top-Nationen. Der Rivale schonte acht Stammspieler, hatte dennoch Stars wie Harvey Elliott (Liverpool), Noni Madueke (Chelsea) und Kapitän Jacob Ramsey (Aston Villa) auf dem Feld. Alles Profis, die schon viel Premier-League-Erfahrung mitbringen. In allen Bereichen zeigten die „Young Lions“ dem deutschen Team die Grenzen auf. Di Salvo hatte das ebenso wie seine Spieler erkannt. „Heute war England mindestens eine Klasse besser als wir“, sagte der Coach am Mittwochabend. Tom Krauß meinte: „Es ist schon ein Qualitätsunterschied heute gewesen, das hat man brutal gesehen.“ Frankreich, Spanien und Portugal zogen in ihren Gruppen wie erwartet ins Viertelfinale ein. Gruppengegner Israel und der sensationell weitergekommene Co-Gastgeber Georgien gelang überraschend der Schritt in die K.o.-Runde.

Schlüsselmomente

Der Turnierstart hätte wahrlich anders verlaufen können. Direkt zu Beginn hatte Youssoufa Moukoko die schnelle Führung gegen Israel auf dem Fuß, verschoss jedoch einen Elfmeter. Di Salvo erklärte am Donnerstag in der Abschluss-PK in Batumi, es sei ihm „zu einfach, über diese drei Minuten zu sprechen. Es gab viele Schlüsselmomente, die nicht für uns gelaufen sind“. Es waren in der Tat einige. Beim Stand von 1:1 verpasste auch Jessic Ngankam die Führung vom Punkt beim Auftaktspiel. Moukoko und Ngankam standen anschließend im Zentrum des Rassismus-Eklats, der den DFB-Tross einige Tage beschäftigte. Viele weitere Großchancen wurden auch in den zwei anderen Begegnungen allesamt vergeben. Es reichte nur zu zwei Turniertoren, eines davon nach einem Standard. Auf dem Weg zum nötigen Wunder, das durch den 1:0-Sieg Israels im Parallelspiel gegen Tschechien durch einen eigenen Erfolg möglich gewesen wäre, traf England selbst nach vier Minuten zur Führung und zerstörte so schnell die deutschen Hoffnungen auf das Viertelfinale.

Ausfälle

Zur Wahrheit gehört fraglos auch, dass rund ein Dutzend Spieler mit einem Gesamtmarktwert von rund 150 Millionen Euro nicht zur Verfügung standen. Nicht eingerechnet sind dabei Jamal Musiala und Florian Wirtz, die fest für den A-Kader von Bundestrainer Hansi Flick eingeplant sind. Einige Profis waren vorab verletzt (Karim Adeyemi, Armel Bella-Kotchap, Felix Nmecha), andere fielen nach dem Trainingslager in Südtirol aus (Jordan Beyer, Jan Thielmann, Ansgar Knauff). Gerade offensiv gingen der U21 so die Optionen aus. Moukoko (sieben Tore in der abgelaufenen Spielzeit) musste mit einer Muskelverletzung gegen Tschechien und England passen. „Wir hatten Stürmer mit insgesamt sechs Saisontoren auf dem Platz stehen“, merkte Trainer Di Salvo an. „Das zeigt irgendwo das Problem, warum wir nicht konsequent waren in der Chancenauswertung.“ In der Vorbereitung auf das Turnier musste er mehr als 50 Spieler ausprobieren.

Teamgeist

Stets propagierten die DFB-Profis die gute Stimmung in der Mannschaft, schon seit Beginn des Trainingslagers in Prad am Stilfserjoch (Südtirol) eine Woche vor der Abreise nach Georgien. Nach den Rückschlägen war davon dann zuletzt wenig zu spüren, auch die U21-Profis ließen in den Zwischentönen immer wieder durchklingen, dass es am Teamgeist mangelte. Beispiele gefällig? Nach der Pleite gegen England sagte Spielmacher Angelo Stiller: „Wenn man sich das Spiel anschaut, das war auf jeden Fall nicht mutig, das war ohne Herz.“ Torwart Noah Atubolu meinte: „Ich will mutig spielen. Wenn nicht jeder mitmachen will und nicht jeder diesen Mut hat, Fußball zu spielen, wird es genauso weitergehen.“ Mittelfeldspieler Yannik Keitel: „Es hat Intensität, vielleicht auch Zusammenhalt gefehlt.“ Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter Nationalmannschaften, bemängelte auf der Abschluss-PK, dass manche Spieler „zu weich erzogen“ werden. „Auf dem Platz habe ich einige Spieler vermisst, die die Ärmel hochkrempeln“, sagte Di Salvo.

Di Salvos Fehler

Das Trainerteam bekam vom DFB vorab das Vertrauen ausgesprochen, der Vertrag mit Di Salvo und Assistent Hermann Gerland wurde bis 2025 verlängert. Obwohl es von den Verbandsfunktionären Rudi Völler und Chatzialexiou mehrfach eine Jobgarantie gab, kann sich der 44 Jahre alte Nachfolger von Stefan Kuntz nicht von Kritik freimachen. Denis Huseinbasic war offensiv auf der linken Außenbahn eine Fehlbesetzung, durfte aber gegen Israel und Tschechien auf dieser Position ran. Gegen England überforderte er Henning Matriciani - zuvor stabil in der Innenverteidigung neben Kapitän Yann Aurel Bisseck - mit Tempo und Wendigkeit der gegnerischen Offensivkräfte und reagierte erst zur Halbzeit. Insgesamt fehlt es Di Salvo an Chef-Erfahrung: Der Ex-Profi war bis 2021 zehn Jahre Assistent, erst beim FC Bayern und der U19, stand dann ab 2016 als Co-Trainer an der Seite von Kuntz. Di Salvo betonte: „Die letzten drei Wochen waren unheimlich wertvoll, um Erkenntnisse zu sammeln. Ich habe mich in den vergangenen zwei Jahren weiterentwickelt.“