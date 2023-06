Gastgeber Georgien ohne Top-Star Kvaratskhelia - Mudryk im Ukraine-Kader

Bei der U21-Europameisterschaft in Georgien und Rumänien fehlt mit Khvicha Kvaratskhelia einer der größten Top-Star des Turniers. Der 22 Jahre alte Offensivspieler der SSC Neapel steht Gastgeber Georgien nach eigenen Angaben nicht zur Verfügung. Auf seiner Facebook-Seite erklärte der Superstar seine Entscheidung gegen eine Teilnahme an dem Turnier in seiner Heimat.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Nach der für mich langen Fußballsaison ist es schwer, in so kurzer Zeit wieder einen so wichtigen Wettbewerb zu spielen. Ich werde die Mannschaft als Fan unterstützen“, schrieb Kvaratskhelia und erklärte, dass er zunächst seinen Fokus auf die beiden EM-Qualifikationsspiele mit der A-Nationalmannschaft gegen Zypern (17. Juni) und Schottland (20. Juni) legen werde. Mit einem von transfermarkt.de geschätzten Marktwert von 85 Millionen Euro wäre der Offensivspieler des italienischen Meisters der wertvollste Turnierteilnehmer gewesen. Diesen Posten übernimmt jetzt überraschend ein anderer Akteur.

Noch vor wenigen Wochen war mit der EM-Teilnahme von Mykhaylo Mudryk nicht unbedingt zu rechnen. Inzwischen ist nach der Bekanntgabe des offiziellen Kaders klar, dass der Flügelspieler des FC Chelsea sein Comeback nach fast zwei Jahren in der U21 der Ukraine geben wird. Der 22-Jährige kam zuletzt noch im Testspiel gegen das DFB-Team in der A-Nationalmannschaft zum Einsatz. Jetzt soll der 70 Millionen Euro schwere Winter-Zugang der Blues die U21 anführen. Mudryk wolle das Turnier nutzen, um sich nach den ersten enttäuschenden Monaten in London wieder in Form zu bringen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Moukoko ist wertvollster deutscher U21-Spieler

Das Ranking der wertvollsten EM-Spieler führt der ukrainische Superstar vor den beiden Italienern Sandro Tonali von der AC Mailand (50 Millionen Euro) und Giorgio Scalvini von Atalanta Bergamo (40 Millionen Euro) an. Der erste deutsche Akteur in dieser Liste ist Youssoufa Moukoko von Borussia Dortmund (30 Millionen Euro). Aus der Bundesliga sind zudem Ryan Gravenberch vom FC Bayern und Manu Koné von Borussia Mönchengladbach (beide 30 Millionen Euro) weit vorne gelistet.