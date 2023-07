U21-EM: Israel gegen England live im TV und Online-Stream sehen

Israel hat erstmals das Halbfinale bei einer U21-Europameisterschaft erreicht und damit den Traum von Co-Gastgeber Georgien beendet. Israel setzte sich in einem spannenden Viertelfinale im Elfmeterschießen mit 4:3 durch. In der Vorschlussrunde wartet am Mittwoch (18 Uhr) nun mit England einer der Top-Favoriten auf den EM-Titel.

Die „Young Lions“ spielten sich durch ein 1:0 gegen Portugal unter die besten vier Teams des Turniers und zogen erstmals seit 2017 wieder in die Vorschlussrunde einer U21-EM ein. Zuvor besiegte England die deutsche U21-Nationalmannschaft mit 2:0 und besiegelte damit das frühe Aus des Teams von Auswahltrainer Antonio Di Salvo.

Wie sehe ich das U21-EM-Halbfinale zwischen Israel und England live im TV?

Der frei empfangbare TV-Sender Sat.1 überträgt das U21-EM-Spiel Israel gegen England am Mittwoch live. Die TV-Übertragung beginnt um 17.30 Uhr mit der Moderation von Matthias Opdenhövel, zusammen mit den Experten Markus Babbel, René Adler und Rachel Rinast. Zum Anstoß um 18 Uhr übernimmt Matthias Stach den Kommentar.

Kann ich das U21-EM-Spiel Israel gegen England im Livestream verfolgen?

Ja, über die Streamingplattform Joyn und auf ran.de können die vollen 90 Minuten des U21-EM-Spiels zwischen Israel und England verfolgt werden. Dafür ist kein Abonnement notwendig.

