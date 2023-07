Ukraine wirft Mitfavorit raus: U21-EM-Halbfinale komplett

Große Überraschung im letzten Viertelfinale der U21-Europameisterschaft. Die Ukraine hat am Sonntagabend mit dem 3:1 (2:1) gegen Frankreich für eine Sensation gesorgt und sich das letzte Halbfinal-Ticket des Nachwuchs-Turniers in Georgien und Rumänien gesichert. Für die Ukraine traf im rumänischen Cluj-Napoca Mittelfeldspieler Georgij Sudakow doppelt (32./Foulelfmeter und 44.), nachdem Rayan Cherki die Franzosen in Führung gebracht hatte (19.). Kapitän Artem Bondarenko setzte mit dem Treffer zum 3:1 (86.) den Schlusspunkt.

Im frühen Abendspiel setzte sich DFB-Bezwinger England dank eines Treffers von Anthony Gordon knapp mit 1:0 (1:0) gegen Portugal durch und dürfte nach dem Frankreich-Aus nun Topfavorit auf den Titel sein. Am Samstag setzten sich bereits Israel, das erstmals in der Runde der besten vier U21-Teams steht, und Spanien durch. Positiver Nebeneffekt für alle Halbfinalisten bis auf England: Die Qualifikation für Olympia 2024 in Paris ist für Israel, Spanien und die Ukraine fix. England konnte sich nicht für die Sommerspiele qualifizieren, weil Großbritannien bei Olympia als ein Team antritt.

U21-EM: Alle Halbfinal-Spiele im Free-TV und im Online-Stream zu sehen

Hier die Halbfinal-Spiele im Überblick: Ab sofort werden alle Partien im Free-TV bei Sat1 übertragen. Wie in den Runden zuvor bietet ran.de zu allen Halbfinal-Begegnungen einen kostenlosen Livestream an.

Israel - England (Mittwoch, 18.00 Uhr in Batumi/Georgien)

Spanien - Ukraine (Mittwoch, 21.00 Uhr in Bukarest/Rumänien)