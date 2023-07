U21-EM: Spanien gegen Ukraine live im TV und Online-Stream sehen

Denkbar knapp erreichte Spanien das EM-Halbfinale, setzte sich in Bukarest mit 2:1 nach Verlängerung gegen die Schweiz durch. Am Mittwoch (21 Uhr) wartet nun Titel-Schreck Ukraine auf das Team von Auswahltrainer Santiago Denia Sánchez. Was Spannung verspricht: Die beiden Kontrahenten trafen sich bereits am dritten Spieltag der Gruppenphase und teilten die Punkte (2:2).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gegner Ukraine sorgte mit einem 3:1 gegen Titel-Favorit Frankreich in der Runde der letzten acht Teams indes für eine Überraschung - und belohnte sich gleich doppelt. Neben dem Erreichen des Halbfinals durften die Ukrainer auch über die Olympia-Qualifikation jubeln. Durch Englands Viertelfinalsieg gegen Portugal (1:0) stand schon vorher fest, dass auch Israel und Spanien sicher bei Olympia 2024 dabei sind. Denn: Die besten drei Teams neben dem gesetzten Gastgeber Frankreich lösen ein Ticket für Paris 2024.

Wie sehe ich das U21-EM-Halbfinale zwischen Spanien und der Ukraine live im TV?

Der frei empfangbare TV-Sender Sat.1 überträgt das U21-EM-Spiel Spanien gegen Ukraine am Mittwoch live. Die TV-Übertragung beginnt um 20.30 Uhr. Anstoß der Partie ist um 21 Uhr.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kann ich das U21-EM-Spiel Spanien gegen die Ukraine im Livestream verfolgen?

Ja, über die Streamingplattform Joyn und auf ran.de können die vollen 90 Minuten des U21-EM-Spiels zwischen Spanien und Ukraine verfolgt werden. Dafür ist kein Abonnement notwendig.

<br/>