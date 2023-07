DFB-Schreck Israel schlägt Gastgeber Georgien vor Rekordkulisse

Israel hat erstmals das Halbfinale bei einer U21-Europameisterschaft erreicht und damit den Traum von Co-Gastgeber Georgien beendet. Israel setzte sich am Samstagabend nach einem spannenden Viertelfinale im Elfmeterschießen mit 4:3 (0:0, 0:0) durch. Entscheidend für den historischen Erfolg war ein gehaltener Elfmeter von Keeper Daniel Peretz, zudem schoss Saba Khvadagiani an den Pfosten und beendete damit vor der Rekordkulisse von 44.338 Fans im Boris-Paitschadse-Nationalstadion in Georgiens Hauptstadt Tiflis den Höhenflug der Georgier, die ebenfalls erstmals in einem U21-Viertelfinale standen.

Wie gegen das DFB-Team: Israel-Keeper wieder Elfmeterkiller

Der Halbfinalgegner Israels am Mittwoch ist entweder England oder Portugal, die am Sonntag (18.00 Uhr/Sat1) aufeinandertreffen. In der Vorrunde hatte es beim Spiel von Georgien gegen die Niederlande bereits den bisherigen Rekord bei U21-Europameisterschaften mit 43.043 Zuschauern gegeben.

Israels Schlussmann Daniel Peretz hatte beim 1:1 in der Vorrunde bereits gegen Deutschland die Strafstöße von Youssoufa Moukoko und Jessic Ngankam pariert. Der 22-Jährige hatte im vergangenen September im entscheidenden Relegationsrückspiel der EM-Qualifikation gegen Irland (3:1 n.E.) gleich drei Elfmeter gehalten.

Israel kann fast für Olympia planen

Die Halbfinalisten haben ihre Olympia-Teilnahme noch nicht sicher, aber gute Chancen. Dies könnte dann am Sonntag - abhängig vom Ergebnis von England und Frankreich - feststehen. Die besten drei Teams des EM-Turniers neben Olympia-Gastgeber Frankreich lösen das Ticket, England kann sich nicht qualifizieren. Das EM-Finale ist am 8. Juli im georgischen Batumi.