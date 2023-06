TV-Sender, Experten, Streams: Wo und wie die U21-EM live zu sehen ist

Die Spiele der deutschen U21-Nationalmannschaft bei der anstehenden Europameisterschaft in Georgien und Rumänien sind alle live im Free-TV zu sehen.

U21-EM: Sat.1 überträgt Spiele von DFB-Team

Sat.1 überträgt die Partien an diesem Donnerstag gegen Israel, am 25. Juni gegen Tschechien und am 28. Juni gegen England. Anstoß ist jeweils um 18 Uhr deutscher Zeit. Die Übertragung vor dem EM-Auftakt am Donnerstag startet um 17.30 Uhr. Auch mögliche Partien in der K.o.-Runde mit deutscher Beteiligung würden bei Sat.1 gezeigt.

U21-EM live bei <i>ProSieben</i>, <i>Maxx</i>, <i>Joyn </i>und <i>ran.de</i>

Die übrigen Partien des Turniers mit 16 Teams werden bei ProSieben Maxx, ran.de und Joyn übertragen. Bei Sat.1 sind die früheren Nationalspieler Markus Babbel und René Adler während des Turniers vom 21. Juni bis 8. Juli als Experten im Einsatz. Neu im TV-Team ist die frühere Schweizer Nationalspielerin Rachel Rinast, die in der Bundesliga unter anderem beim 1. FC Köln spielte. Moderatoren bei den Live-Übertragungen sind Matthias Opdenhövel bei Sat.1 und Christian Düren auf ProSieben Maxx.

Die von Antonio Di Salvo trainierte deutsche U21-Auswahl geht mit Yann Aurel Bisseck als Kapitän in das Turnier, das die damaligen DFB-Mannschaften zuletzt zweimal in Folge gewonnen haben. Bisseck steht beim dänischen Klub Aarhus GF unter Vertrag, gilt aber als aktuell einer der umworbensten Spieler in Di Salvos Kader.