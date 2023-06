Nach Ausfall von Knauff: Diese Spieler könnte Di Salvo nachnominieren

Ohne Ansgar Knauff tritt die deutsche U21-Nationalmannschaft die Reise zur Europameisterschaft an. Der Frankfurter Flügelstürmer verletzte sich am Freitagabend beim Geheimtest gegen die Schweiz (3:1) am Schlüsselbein und hat das Trainingslager in Prad am Stilfserjoch (Südtirol) vorzeitig verlassen. Trainer Antonio Di Salvo sagte, die Nachricht „hat uns alle schwer getroffen“.

Die Personalsorgen des U21-Trainers nehmen damit weiter zu. Verletzungsbedingt fehlt gerade in der Offensive eine Reihe von Spielern. Karim Adeyemi (BVB/Muskelfaserriss) und Felix Nmecha (VfL Wolfsburg/Verletzung am Sprunggelenk) hatten vorzeitig absagen müssen, ebenso Abwehrspieler Armel Bella-Kotchap (Southampton/Oberschenkelverletzung). Kurz vor dem Trainingslager wurde bekannt, dass Patrick Osterhage (VfL Bochum) nicht rechtzeitig fit wird. In Südtirol mussten Jan Thielmann (Köln), wie Knauff auf der offensiven Außenbahn eingeplant, und Innenverteidiger Jordan Beyer (Burnley) mit Verletzungen abreisen. Ohne Osterhage, Thielmann und Beyer reduzierte sich der vorläufige 26er-Kader von allein auf die Maximalanzahl von 23 Profis.

Aufgrund von UEFA-Regularien ist es erlaubt, auch nach der offiziellen Kader-Deadline nachträglich noch einen anderen Spieler zu nominieren, wenn die Verletzung eines Profis so schwerwiegend ist, dass dessen Einsatz während des Turniers ausgeschlossen ist. Wen könnte Di Salvo für die Mission Titelverteidigung noch ins Team holen?

Die Auswahl ist aufgrund der vielen Ausfälle begrenzt. Jamie Leweling von Union Berlin ist ein Kandidat - er kann im Zentrum und auch Außen spielen. Bei den Köpenickern hatte die Nichtberücksichtigung des Angreifers ohnehin für Unmut gesorgt. Leweling hat bisher zehn U21-Länderspiele (ein Tor) absolviert, in 16 Bundesligapartien diese Saison traf er einmal.

Maurice Malone (Wolfsberger AC) und Paul Nebel (von Mainz an Karlsruhe ausgeliehen) wären Alternativen, deren angestammte Position die Außenbahn ist. Nebel war Stammspieler beim KSC (32 Spiele, vier Tore, sechs Vorlagen), gleiches gilt für Malone beim österreichischen Erstligisten, wo ihm in 26 Partien insgesamt acht Treffer und neun Vorbereitungen gelangen. Auch im Blickpunkt dürfte Benedict Hollerbach sein, der wie Leweling flexibel in der Offensive einsetzbar ist. Er hatte einen großen Anteil am Zweitliga-Aufstieg von Wehen-Wiesbaden (37 Spiele, 14 Tore, fünf Vorlagen). Der 22-Jährige kam zuletzt vor fünf Jahren in der deutschen U18 zum Einsatz im DFB-Trikot.

Klar ist, dass die Entscheidung schnell erfolgen muss. Sobald die UEFA die Schwere der Knauff-Verletzung anerkannt hat, wird Di Salvo den Nachrücker bekanntgeben. Am Sonntag reist die deutsche U21 von Innsbruck nach Batumi. In der georgischen Küstenstadt bezieht das Team sein Quartier für die EM, die beiden Spiele gegen Tschechien (25. Juni) und England (28. Juni) finden dort statt. Zum Auftakt am 22. Juni gegen Israel geht es ins rund zwei Stunden entfernte Kutaissi. Der Nachrücker wird entweder nach Innsbruck oder direkt nach Georgien fliegen.