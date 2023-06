Rassismus-Eklat bei U21-EM: Hass-Botschaften gegen Moukoko und Ngankam

Für Transfer-Ziel Kim

FC Bayern wohl zu Geheim-Verhandlungen in Lissabon

Der FC Bayern München bastelt weiter fleißig an seinem Kader für die kommende Saison. Min-jae Kim gilt als Transfer-Ziel des Rekordmeisters. Nun kommt offenbar mehr Bewegung in die Aktivitäten. Ein Vertreter des FCB soll am Mittwoch zu Verhandlungen in Lissabon gewesen sein.