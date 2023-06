Di Salvo hadert mit EM-Patzer: „Frust sitzt jetzt sehr tief“

Zwei vergebene Strafstöße, mehr als eine Halbzeit in Überzahl und trotzdem nur ein Unentschieden: Die deutsche Nationalmannschaft ist mit einem enttäuschenden 1:1 gegen Israel in die Gruppenphase der U21-Europameisterschaft in Rumänien und Georgien gestartet. “Vor allem mit den zwei Elfmetern sitzt der Frust jetzt sehr tief”, ärgerte sich Teamchef Antonio Di Salvo. “Das war jetzt wirklich eine vergebene Chance auf den Sieg.”

Stürmer-Star Youssoufa Moukoko hatte den ersten der Elfmeter bereits in der dritten Minute verschossen. Keeper Daniel Peretz hielt nach einem schwachen Schuss in die linke untere Ecke. Auf die Frage, warum der BVB-Kicker auf einmal flach, statt wie im Training immer hoch, geschossen habe, zeigte Di Salvo sich ratlos: “Das weiß ich nicht. Das muss man ihn selbst fragen. Wir hatten auch nicht die Fortune im Elfmeterschießen, auch die Überzeugung vielleicht. Man muss auch sagen, dass der Torwart beide Elfmeter gut gehalten hat.”

“Müssen heute sauer sein und morgen geht es weiter”

Gut gefiel dem Coach dagegen zumindest phasenweise das deutsche Spiel mit dem Ball. “Es war ein gutes Spiel, wir waren dominant“, so Di Salvo. “Wir hatten viel Kontrolle. Der Gegner ist richtig viel gelaufen.” Umso mehr ärgerte den Trainer die defensive Unaufmerksamkeit zum Gegentreffer. Dor Turgeman hatte Israel in der 20. Minute in Führung gebracht. Deutschland gelang durch Kapitän Yann Aurel Bisseck zwar nur sechs Minuten später der Ausgleich, doch dann wollte nicht mehr viel gelingen.

“In der zweiten Halbzeit in Überzahl hat mir dann die Präzision gefehlt”, analysierte Di Salvo weiter. “Kleine Fehler. Wir haben den Ball mit dem zweiten, dritten Kontakt langsamer gemacht. Die Spielverlagerungen waren zu langsam.” Dann richtete der 44-Jährige den Blick aber wieder nach vorne. “Wir müssen heute sauer sein und morgen geht es weiter. Wir müssen gegen Tschechien gewinnen und da setzen wir jetzt alles dran.” Das zweite deutsche Gruppenspiel beginnt am Sonntag um 18 Uhr (Sat1). In der Gruppe steht die DFB-Elf nach dem 2:0-Sieg Englands gegen die Tschechen im Parallelspiel schon mächtig unter Druck.