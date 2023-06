Ohne DFB-Elf: Viertelfinale der U21-EM komplett

Das Viertelfinale der U21-EM ist komplett. Am dramatischen letzten Spieltag der Gruppe D haben sich am Mittwochabend Frankreich als Gruppensieger und die Schweiz als Zweiter für die Runde der besten acht Teams qualifiziert. Den Eidgenossen genügte kurioserweise eine 1:4 (1:1)-Niederlage gegen die Franzosen für den Einzug ins Viertelfinale, weil Italien im Parallelspiel gegen Norwegen mit 0:1 (0:0) verlor. Somit haben alle Teams in der Gruppe bis auf Frankreich drei Zähler, die Schweiz hat aufgrund des gewonnenen Dreiervergleichs aber die Nase vorn.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gesucht wird beim Turnier in Georgien und Rumänien der Nachfolger des DFB-Teams, das am Mittwochabend nach schwacher Vorstellung gegen England (0:2) ausgeschieden ist. Deutschland ist aber nicht der einzige Mitfavorit, der vorzeitig gescheitert ist. In den anderen Gruppen erwischte es unter anderem auch die Niederlande, Belgien, Kroatien und eben Italien. Dafür feierten Co-Gastgeber Georgien wie Israel und die Ukraine überraschend den Einzug in die nächste Runde.

Hier die Viertelfinals im Überblick. Alle Partien sind live im Free-TV zu sehen – die frühen Spiele des Tages bei Sat1, die späten bei ProSieben Maxx. ran.de bietet zudem zu allen Spielen einen kostenlosen Livestream an.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Georgien - Israel (Samstag, 18 Uhr)

Spanien - Schweiz (Samstag, 21 Uhr)

England - Portugal (Sonntag, 18 Uhr)

Frankreich - Ukraine (Sonntag, 21 Uhr)