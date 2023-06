Was sich Gosens von der U21 bei der EM erhofft

Selbst hat Robin Gosens zwar nie in der U21-Nationalmannschaft gespielt, dennoch fiebert der Linksverteidiger von Inter Mailand der am Mittwoch beginnenden EM der Junioren in Georgien und Rumänien entgegen: „Da sind richtig gute Jungs dabei“, sagte Gosens am Sonntag. Als er vom Sportbuzzer, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), auf eine mögliche Euphoriewelle durch ein erfolgreiches Abschneiden der deutschen Mannschaft angesprochen wurde, meinte der A-Nationalspieler außerdem: „Das ist absolut möglich. Eine U21-EM hat eine absolute Strahlkraft und ich bin mir ganz sicher, dass die Jungs ein Riesenturnier spielen werden und dass das dann auch abfärbt auf uns und motivierend ist.“

Auch Rudi Völler hofft in einem bislang enttäuschenden DFB-Sommer auf EM-Erfolge der deutschen U21. „Auch wenn es noch zwei, drei Verletzte gab - der Kader ist gut genug, dass wir eine ordentliche und gute Rolle spielen können. Ob es dann am Ende für den Titel reicht, ist natürlich schwer zu sagen“, sagte der DFB-Sportdirektor am Sonntag in Frankfurt.

Am Donnerstag startet Deutschland gegen Israel in das Turnier. Weitere Gruppengegner sind Tschechien (25. Juni) und England (28. Juni). Das Team von Trainer Antonio di Salvo strebt als Titelverteidiger die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris an. Drei Teams qualifizieren sich dafür, England und Frankreich sind dabei keine Konkurrenten. Völler wird am Samstag selbst zur EM fliegen und beim zweiten Gruppenspiel im Stadion sein. „Ich freue mich drauf und bin gespannt“, sagte er.