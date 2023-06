So kommt die U21 bei der EM noch ins Viertelfinale

Die deutsche U21-Nationalmannschaft steht mit dem Rücken zur Wand. Nach der Niederlage im zweiten Gruppenspiel bei der Europameisterschaft gegen Tschechien (1:2) hat das Team nur einen Punkt auf dem Konto. Die Tschechen zogen in der Tabelle vorbei auf Platz zwei, der für das Viertelfinale reicht. Am letzten Spieltag am Mittwoch gegen England (18 Uhr/Sat.1) haben die DFB-Junioren das Weiterkommen nun nicht mehr in der eigenen Hand. Es braucht in jedem Fall einen Sieg gegen den Gruppenersten. Außerdem ist Deutschland auf Schützenhilfe von Israel angewiesen. Der Sportbuzzer, das Sportportal des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), rechnet vor, wie die DFB-Junioren noch ins Viertelfinale einziehen können.

Deutschland kommt noch ins Viertelfinale, wenn…