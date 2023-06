Yann Aurel Bisseck wird DFB-Kapitän bei U21-EM

Die deutsche U21-Nationalmannschaft geht mit Yann Aurel Bisseck als Kapitän in die Europameisterschaft. Der 22 Jahre alte Innenverteidiger war bereits in der vergangenen Woche beim öffentlichen Test gegen eine Südtirol-Auswahl (7:0) in der ersten Halbzeit als Spielführer aufs Feld gegangen. Der neue Kapitän ist Nachfolger von Mittelfeldakteur Yannick Keitel (SC Freiburg), der bei den U21-Partien im März gegen Japan und Rumänien noch die Binde getragen hatte. Keitel wird weiter dem Mannschaftsrat angehören.

Bisseck geht als umworbener Stammspieler beim Titelverteidiger ins Turnier. Beim DFB-Nachwuchs ist er einer der begehrtesten Profis. Ausgebildet in Köln, landete er nach einigen Leihstationen im vergangenen Sommer bei Aarhus GF in Dänemark. Unter Ex-Bundesliga-Coach Uwe Rösler blühte Bisseck auf und ist nun unter anderem bei Champions-League-Finalist Inter Mailand im Gespräch. In Deutschland soll auch Eintracht Frankfurt interessiert sein.

U21-Kapitän Bisseck in Belgien gereift

Der 1,96 Meter große Abwehrhüne erlebte in Dänemark nach Leihstationen in Kiel, Kerkrade (Niederlande) und Guimaraes (Portugal) seinen Durchbruch. Der Deutsche mit kamerunischen Wurzeln ist von der aktuellen Entwicklung selbst überrascht. „Für mich war meistens in Transferfenstern die Frage, wo es überhaupt noch gute Optionen gibt. Jetzt heißt es, ich sei gut und habe eine tolle Saison gespielt“, sagte Bisseck zuletzt in einer Medienrunde. Er „genieße“ die derzeitige „Qual der Wahl“, da auch weitere Klubs an ihm baggern.

Die U21-EM findet vom 21. Juni bis 8. Juli in Rumänien und Georgien statt. Das deutsche Team trifft zum Auftakt am Donnerstag (18 Uhr/Sat1) auf Israel. Weitere Gruppengegner sind Tschechien und England.