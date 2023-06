Nach Knauff-Ausfall: Di Salvo nominiert Becker für U21-EM nach

Antonio Di Salvo schließt die Kader-Lücke nach der Verletzung von Ansgar Knauff mit Finn Ole Becker von der TSG Hoffenheim. Das gab der DFB am Samstagabend bekannt. Der 23-Jährige gebürtige Elmshorner soll am Sonntag dazustoßen und dann gemeinsam mit dem Team Richtung EM nach Georgien reisen.

„Wir freuen uns, dass Finn Ole so kurzfristig einspringen konnte und unseren Kader für die EM verstärkt“, erklärte Trainer Di Salvo. „Er hat überhaupt nicht gezögert, sich sehr über die Berufung gefreut und seinen Urlaub für uns abgebrochen. Das ist nicht selbstverständlich.“ Becker spielte bislang dreimal für die U21-Auswahl.

SGE-Angreifer Knauff hatte sich im Testspiel gegen die Schweiz am Freitag einen Schlüsselbeinbruch zugezogen. Knauff ist direkt aus dem Trainingslager in Südtirol abgereist und auch schon operiert worden. „OP gut überstanden“, hieß es am Samstagabend auf Knauffs Instagram-Kanal. Auf einem Foto ist der Torjäger im Krankenbett mit erhobenem Daumen zu sehen. „Es ist gerade nicht leicht, die richtigen Wort dafür zu finden“, wurde Knauff zitiert. Er sei „natürlich extrem enttäuscht“, wolle aber stärker wieder zurückkommen.

Die EM findet vom 21. Juni bis 8. Juli in Georgien und Rumänien statt. Deutschland geht als Titelverteidiger an den Start. Am Sonntag bricht das DFB-Team zunächst nach Georgien auf, wo es am Donnerstag (18:00 Uhr/Sat.1) in Kutaissi gegen Israel in die U 21-EURO startet.