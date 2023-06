Deutsche U21 bangt um Jordan Beyer – Entwarnung bei Luca Netz

Das lockere Warmlaufen gegen eine Südtirol-Auswahl brachte am Montagabend sportlich eher überschaubare Erkenntnisse. In Prad am Stilfserjoch, wo sich die deutschen U21-Fußballer derzeit auf die Europameisterschaft vorbereiten, gewann das Team von Trainer Antonio Di Salvo mit 7:0. Youssoufa Moukoko, der Stürmerstar von Borussia Dortmund, erzielte zwei Tore und scheint bestens aufgelegt für die Mission Titelverteidigung in Georgien und Rumänien, wo es vom 21. Juni bis 8. Juli um die EM-Krone geht – obwohl der 18-Jährige noch einige gute Gelegenheiten vergab.

Sorgen muss sich Coach Di Salvo derweil um eine wichtige Stütze in der Abwehr machen. Jordan Beyer, Innenverteidiger vom Premier-League-Aufsteiger FC Burnley, verpasste den vorletzten Test vor Turnierstart mit einer Fußverletzung. Im Anschluss an die Partie am Montagabend sagte Di Salvo: „Er hat sich verletzungsbedingt abgemeldet. Er hat eine alte Verletzung an der Plantarfaszie (Sehnenplatte an der Fußsohle; d. Red.). Damit war er vor der Sommerpause drei, vier Wochen ausgefallen.“

Wie schlimm ist die Beyer-Verletzung?

Unklar ist, wie lange die Beschwerden des 23-Jährigen anhalten. In den ersten Trainingseinheiten seit vergangenen Samstag sei noch „alles in Ordnung“ gewesen, meinte Di Salvo: „Heute hat er die Geschichte ein wenig gespürt. Wir haben ein MRT-Bild gemacht, mehr Informationen haben wir noch nicht.“ Beyer gehört zum Stammpersonal der U21-Mannschaft und ist in der Abwehrzentrale neben Yann-Aurel Bisseck, der am Montag eine Halbzeit lang Kapitän war.

Entwarnung gab Di Salvo derweil bei Luca Netz. Der Linksverteidiger musste kurz vor der Pause verletzt vom Platz. „Er hat auf einmal Bauchkrämpfe bekommen. Ich denke, dass er irgendwas Falsches gegessen oder eine Unverträglichkeit hatte.“ Um eine muskuläre Verletzung handele es sich nicht.

Vagnoman wurde geschont

Das deutsche Team lief ohnehin in zwei unterschiedlichen Formationen auf, in der zweiten Halbzeit blieb mit Henning Matriciani nur ein Profi auf dem Feld. Josha Vagnoman wurde noch geschont. Er kam wie Moukoko verspätet von der A-Nationalmannschaft, bekam aber anders als der BVB-Youngster noch eine Pause – auch wegen der zusätzlichen Belastungen durch die Relegationsspiele mit dem VfB Stuttgart.