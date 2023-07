Wechsel von U21-Kapitän Bisseck zu Inter Mailand vor Abschluss

Die Zukunft von Yann Aurel Bisseck scheint geklärt zu sein. Nachdem sein derzeitiger Verein Aarhus GF bereits Anfang Juli bestätigte, dass Inter Mailand sich mit dem Klub in Verhandlungen über einen Transfer des 22-Jährigen befindet, steht der Wechsel nun offenbar kurz vor dem Abschluss.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

So berichtet Transferexperte Fabrizio Romano am Montag, dass der Kapitän der deutschen U21-Nationalmannschaft seinen Vertrag beim Champions-League-Finalisten noch in dieser Woche unterschreiben werde. Auch der Medizincheck soll bereits geplant sein. Inter macht von einer Ausstiegsklausel im Vertrag des Innenverteidigers Gebrauch. Aarhus selbst hatte darüber informiert, dass die festgeschrieben Ablösesumme 52 Millionen dänische Kronen betrage, was etwa sieben Millionen Euro entspricht.

Bisseck durchlief die Jugendabteilungen des 1. FC Köln, doch kam für die Profis lediglich dreimal zum Einsatz. Nach einigen Leihstationen, unter anderem bei Holstein Kiel oder beim portugiesischen Erstligisten Vitória Guimarães SC wechselte der achtmalige U21-Nationalspieler im vergangenen Sommer fest zu Aarhus nach Dänemark. Dort stand er vergangene Saison in 35 Spielen auf dem Platz, erzielte als Abwehrspieler fünf Tore und legte weitere drei Treffer vor.