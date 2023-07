Inter Mailand verpflichtet U21-Kapitän Bisseck

Yann Aurel Bisseck wechselt vom dänischen Klub Aarhus GF in die italienische Serie A. Wie Inter Mailand am Mittwoch bestätigte, schließt sich der Kapitän der deutschen U21-Nationalmannschaft den Italienern zur neuen Saison an. Beim Champions-League-Finalisten hat der 22 Jahre alte Innenverteidiger einen Vertrag bis 2028 unterschrieben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Inter hat beim Transfer von einer Ausstiegsklausel im Vertrag des gebürtigen Kölners Gebrauch gemacht. Nach Angaben von Aarhus beträgt die fällige Ablösesumme umgerechnet rund sieben Millionen Euro. Ursprünglich war Bisseck, der laut Transfermarkt.de einen Marktwert von fünf Mio. Euro hat, noch bis 2026 an die Dänen gebunden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bisseck will „so hart wie noch nie arbeiten“

„Jeder Spieler träumt davon, für einen großen Klub zu spielen – und Inter ist einer der wichtigsten der Welt“, schwärmte der Abwehrspieler und gab den Fans direkt ein Versprechen: „Ich werde so hart wie noch nie arbeiten.“

Bisseck durchlief die Jugendabteilungen des 1. FC Köln, doch kam für die Profis lediglich dreimal zum Einsatz. Nach einigen Leihstationen, unter anderem bei Holstein Kiel oder beim portugiesischen Erstligisten Vitória Guimarães SC, wechselte der achtmalige U21-Nationalspieler im vergangenen Sommer fest zu Aarhus nach Dänemark. Dort stand er abgelaufenen Saison in 35 Spielen auf dem Platz, erzielte als Abwehrspieler fünf Tore und legte weitere drei Treffer vor.