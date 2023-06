Im Liveticker: Deutschland trifft auf Israel

Für die meisten Profis ist die Saison vorüber, doch die Nachwuchs-Stars haben noch ein Highlight vor der Brust. Für die deutsche U21-Nationalmannschaft beginnt am Donnerstagabend (18 Uhr MESZ, Sat. 1) die Europameisterschaft in Rumänien und Georgien. Zum Start geht es für den Titelverteidiger in der georgischen Stadt Kutaissi gegen Israel.

Das Team um Kapitän Yann-Aurel Bisseck und BVB-Stürmer Youssoufa Moukoko will es den Vorgänger-Jahrgängen gleichtun, die sich 2021 zum Europameister kürten. „Wir sind besser aufgestellt als vor zwei Jahren“, sagte Bisseck mit Blick auf das Team, das unter dem damaligen Trainer Stefan Kuntz mit dem jetzigen Chef-Coach Antonio Di Salvo als Assistent den Titel errung.

Live: Die U21 trifft zum EM-Start auf Israel

Erklärtes Ziel ist es, zumindest das Olympia-Ticket zu lösen. Bei den Spielen 2024 in Paris sind neben Gastgeber Frankreich auch die besten drei Nationen der EM dabei. Heißt: Die Mannschaft von Di Salvo muss mindestens Platz drei erreichen, um das Ticket zu sichern. Sollte Frankreich unter die erste drei Mannschaften kommen, würde auch der vierte Platz reichen. Nach dem Duell gegen Israel geht es für das Team in der Gruppe noch gegen Tschechien und England.