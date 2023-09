Trainer Di Salvo nominiert Ernst und Rothe für Atubolu und John nach

Die deutsche U21-Nationalmannschaft muss in den beiden anstehenden Spielen auf zwei Akteure verzichten. Zum einen hat Torhüter Noah Atubolu vom SC Freiburg seine Teilnahme wegen einer Blessur am Sprunggelenk abgesagt, zum anderen kann der angeschlagene Defensivspieler Marco John von der TSG Hoffenheim nicht mitwirken. Nachnominiert wurden Schlussmann Tjark Ernst von Hertha BSC und Tom Rothe von Holstein Kiel.

Am Freitag trifft das U21-Team von DFB-Trainer Antonio Di Salvo in Saarbrücken auf die Ukraine. Am Dienstag (12. September) startet die Mannschaft in Pristina gegen Kosovo in die Qualifikation für die U21-Europameisterschaft 2025 in der Slowakei.

U21-EM steht 2025 in der Slowakei an

„Ich freue mich, dass es nun wieder losgeht. Wir haben die Sommerpause genutzt, um die enttäuschende U21-EM zu analysieren und mit diesen Erkenntnissen neue Impulse zu setzen“, sagte der Coach nach der Nominierung. Die U21-EM 2025 findet in der Slowakei statt. Die weiteren Qualifikationsgegner der Deutschen auf dem Weg dorthin sind Israel, Polen, Bulgarien und Estland.