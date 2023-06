Leihe kein Thema: U21-Star Youssoufa Moukoko bekennt sich zum BVB

Anfang des Jahres hat Youssoufa Moukoko seinen Vertrag bei Borussia Dortmund verlängert. Der 18 Jahre alte Angreifer kam danach, auch durch die Rückkehr von Sébastien Haller, in der Rückrunde immer häufiger nur von der Bank. Dazu erwischte ihn eine Verletzung am Syndesmoseband, die ihn im Februar und März einige Wochen außer Gefecht setzte.

Trotz seiner aktuellen Joker-Rolle strebt der Teenager aber keinen (Leih-)wechsel an. „Ich werde in der kommenden Saison zu hundert Prozent beim BVB spielen“, sagte der Jung-Nationalspieler, der sich gerade mit der U21 auf die EM vorbereitet, am Rande des Trainingslagers in Prad am Stilfserjoch. Vergangene Saison kam Moukoko auf 26 Einsätze, dabei erzielte er sieben Tore.

Der Vertragsverlängerung bis Sommer 2026 waren in den Monaten vor der Einigung zähe Verhandlungen vorangegangen. Es schien sogar ein Abgang möglich. Zwischenzeitlich hatte Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl ein Ultimatum für eine Entscheidung Moukokos gestellt.

Moukoko spricht über Titel-Patzer

Mit Blick auf den verspielten Meistertitel „werde ich noch immer sauer“, sagte Moukoko. Am letzten Bundesliga-Spieltag kam die Borussia nicht über ein 2:2 gegen Mainz hinaus, während der Konkurrent Bayern München mit einem späten Tor in Köln das 2:1 erzielte und noch vorbeizog. Moukoko wurde gegen Mainz zur zweiten Halbzeit eingewechselt. Er meinte: „Nächstes Jahr haben wir 34 Spieltage, es besser zu machen.“