Völler bemängelt Fehler in deutscher Nachwuchsarbeit und beneidet Frankreich

Wie viel Prozent genau fehlen, vermag Rudi Völler nicht zu benennen. „Drei, vier, fünf“ seien es, sagte der Sportdirektor des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Montag im Teamhotel der U21-Nationalmannschaft in Batumi. In der georgischen Küstenstadt steht der DFB-Nachwuchs kurz vor einem frühen EM-Aus. Was aber konkret fehlt, hatte Völler ausgemacht: „Man muss die wichtigen Zweikämpfe hinten gewinnen, und die wenigen, die du vorne hast. Das ist meine Überzeugung.“

Die vom 63-Jährigen ausgemachten Defizite bei dieser Europameisterschaft seien „ein Spiegelbild der A-Nationalmannschaft“, die zuletzt in drei Testspielen ohne Sieg blieb, dabei zweimal auch ohne eigenes Tor. Selbst Coach Antonio Di Salvo vermisste schon mehrfach die letzte Konsequenz der U21– defensiv wie offensiv.

Gefragt, ob der deutsche Fußball aktuell schlicht Mittelmaß sei, sagte Völler: „Die Ergebnisse sprechen nicht unbedingt für uns, aber das kann sich schnell wieder drehen.“ Nach einem Punkt aus den Partien gegen die Außenseiter Israel (1:1) und Tschechien (1:2) wird es für die U21 beim Gruppenendspiel gegen England am Mittwoch (18 Uhr, Sat.1) eng. Nur ein Sieg und ein zeitgleicher Erfolg Israels, der nicht höher ausfällt als der des deutschen Teams, reichen für das Viertelfinale. Das Mindestziel war die Olympiaqualifikation, dafür wäre selbst das Erreichen der K.-o.-Runde womöglich zu wenig.

Völler über Frankreichs Talente-Vielfalt: „Das ist unglaublich“

Ohnehin lässt das bisherige Abschneiden große Zweifel daran aufkommen, ob europäische Top-Nationen noch der Maßstab sein können. Enteilt sei laut Völler derzeit Frankreich: „Die Franzosen haben mit Abstand den größten Fundus an Weltklassespielern. Das ist unglaublich.“ Für deren U21 sieht es nach zwei Siegen bei der EM bisher gut aus, Gleiches gilt für England und Spanien.

Bei aller Kritik gehört zur Wahrheit auch, dass Di Salvo wichtige Stammkräfte fehlen. Entweder sind sie fester Teil des A-Teams (Florian Wirtz, Jamal Musiala) oder verletzt (Karim Adeyemi, Armel Bella-Kotchap, Jordan Beyer). Weitere Ausfälle drohen. Stürmer Youssoufa Moukoko ist angeschlagen. Ob die Rückkehr bis Mittwoch gelingt? Fraglich. Offen ist auch, ob Angelo Stiller fit wird. Der Mittelfeldspieler der TSG Hoffenheim war an beiden Turniertreffern (Tor und Vorlage) beteiligt. Er wurde gegen Tschechien mit Oberschenkelproblemen ausgewechselt.

Rätselhaft bleibt, wieso das DFB-Team derart schwächelt. Insgesamt bereitet der deutsche Nachwuchs unterhalb der U21 derzeit durchaus Sorgen. Zwar krönte sich die U17 gerade zum Europameister – doch die U19 verpasste das Turnier viermal in Folge. In Anbetracht dessen wählte Völler nun klare Worte. „Bei der Ausbildung der Spieler muss was passieren in der Zukunft, das ist Fakt“, sagte der Ex-Nationalspieler. Und weiter: „In den vergangenen Jahren sind ein paar Fehler gemacht worden. Nicht immer nur beim DFB, da sind auch die Vereine mit im Boot. Die haben nicht so ausgebildet, wie sich das gehört.“

Völler richtete den Blick dennoch verhalten optimistisch auf die anstehende Heim-EM 2024. Das A-Nationalteam von Bundestrainer Hansi Flick habe „immer noch die Qualität, dass du eine gute EM spielen kannst. Was das am Ende bedeutet, wird man sehen“, meinte er. Wem er beim Turnier am meisten zutraut, sei ohnehin klar: „Die Franzosen sind Top-Favorit.“

Den ständigen Verweis auf die Qualitäten der Nachbarn ergänzte der DFB-Sportdirektor noch – und verwies auf das große Manko, in Höhe der „drei, vier, fünf Prozent“. Bei der WM in Katar hätten „die Argentinier und Marokkaner dieses Aufopferungsvolle“ auf dem Rasen gezeigt. Die einen holten den Titel, die anderen standen überraschend im Halbfinale. „Das war der Unterschied, nicht nur zu uns, sondern zu einigen anderen Nationen“, betonte Völler.