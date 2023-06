Deutsche U21 wohl auch im Gruppen-Finale ohne Moukoko

Die deutsche U21-Nationalmannschaft wird wohl auch in ihrem abschließenden und für einen immer noch möglichen Viertelfinaleinzug entscheidenden EM-Gruppenspiel am Mittwoch gegen England (18 Uhr/Sat.1) ohne Youssoufa Moukoko auskommen müssen. „Es wurde von Tag zu Tag besser. Die Aussichten, dass er morgen spielt, sind dennoch sehr gering.“, sagte Cheftrainer Antonio Di Salvo am Dienstag. Der 18 Jahre alte Stürmer von Borussia Dortmund hatte bereits die zweite Vorrundenpartie am vergangenen Sonntag gegen Tschechien (1:2) wegen muskulärer Probleme im Oberschenkel verpasst.

Besser scheint es derweil bei Angelo Stiller von der TSG Hoffenheim auszusehen. Der Mittelfeldspieler hatte gegen Tschechien zunächst den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielt und war kurz vor Ende der Begegnung angeschlagen ausgewechselt worden. Nach Angaben von Di Salvo werde Stiller das Abschlusstraining trotz „leichter Beschwerden dosiert“ absolvieren. Mit einem Einsatz gegen England sehe es im Vergleich zu Moukoko aber besser aus. Definitiv ausfallen wird Linksverteidiger Tan-Kenneth Schmidt, der bislang aber auch noch ohne Einsatzminute ist.

Um nach einem 1:1 gegen Israel und der Niederlage gegen Tschechien doch noch ins Viertelfinale einzuziehen, brauchen die DFB-Youngster gegen England zwingend einen Sieg. Zugleich ist man vom Ausgang des Parallelspiels zwischen Tschechien und Israel abhängig.

Die Szenarien für einen Viertelfinaleinzug Deutschlands im Überblick: