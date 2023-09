Keine Zukunft in Breda: Hyballa in den Niederlanden kurz nach Saisonbeginn entlassen

Erst Anfang des Jahres hatte Peter Hyballa den niederländischen Zweitligisten NAC Breda übernommen – nun muss der deutsche Trainer den Verein schon wieder verlassen. Der Meister von 1921 machte die Entlassung am Mittwoch offiziell. Die Zusammenarbeit zwischen dem Trainer und seinem Arbeitsumfeld sei „unzureichend“, begründete Breda die Freistellung des 47-Jährigen. Weiter hieß es: „Als Management glauben wir nicht, dass diese Situation repariert werden kann.“

Hyballa, der bei der EM 2021 TV-Experte für das ZDF war, erreichte in der vergangenen Saison Platz sechs in der Keuken Kampioen Divise, der zweithöchsten Liga in den Niederlanden unter der Eredivisie. Derzeit belegt Breda Platz zehn und rangiert damit im Mittelfeld der Tabelle. Laut des Portals Voetbal International soll Hyballa im Training „manisch“ gewesen sein.

Hyballa trainierte zwischen 2010 und 2011 Alemannia Aachen in der 2. Bundesliga. In seiner Laufbahn betreute der gebürtige Bocholter verschiedene Jugendmannschaften von Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und dem VfL Wolfsburg. Seinen bisher größten Erfolg feierte er 2019, als er den slowakischen Erstligisten DAC Dunajska Streda in die Europa League führte.