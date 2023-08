Miroslav Klose erhält Preis des UEFA-Präsidenten

Handball-Bundesliga

Geht es um den VfL Gummersbach, fällt in der Handball-Szene derzeit nur ein Name: Julian Köster. Der 23-jährige deutsche Nationalspieler war heftig umworben – auch vom THW Kiel –, bleibt nun aber bis 2026 bei den Oberbergischen. Oder? Am Donnerstag gastieren Köster und der VfL in der Bundesliga bei den Zebras.