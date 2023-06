Ausraster im Europa-League-Finale: Lange Sperre für Mourinho

AS-Rom-Trainer José Mourinho ist nach seinem Ausraster im Europa-League-Finale gegen Schiedsrichter Anthony Taylor für vier Spiele in den internationalen Klub-Wettbewerben gesperrt worden. Das gab die Europäische Fußball-Union UEFA in einer Mittelung am Mittwoch bekannt.

Der 60-jährige Mourinho hatte den englischen Referee Taylor nach der 1:4-Niederlage im Elfmeterschießen gegen den FC Sevilla in der Tiefgarage der Budapester Final-Arena abgepasst und ihn unter anderem als “Schande” bezeichnet.

Außerdem sprach die UEFA diverse Geldstrafen in Höhe von insgesamt 135.500 Euro gegen den römischen Klub unter anderem wegen des Fehlverhaltens seiner Fans im Finale und im Halbfinale aus. Aus dem gleichen Grund muss auch Bundesligist Bayer Leverkusen, der im Halbfinale gegen die Italiener ausschied, 43 000 Euro zahlen. Dazu muss Bayer im nächsten Europacup-Heimspiel einen Bereich des Stadions mit 5000 Sitzplätzen unbesetzt lassen.