Haaland ist Europas Fußballer des Jahres - Auch Guardiola geehrt

Donezk-Spiele in Hansestadt

FC Barcelona gastiert in CL-Gruppenphase in Hamburger Volksparkstadion

Da der ukrainische Meister Schachtjor Donezk seine Champions-League-Heimspiele in dieser Saison in Hamburg austrägt, gastiert bald auch der FC Barcelona im Volksparkstadion. Dies steht nach der Königsklassen-Auslosung am Donnerstag fest.