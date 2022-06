Ukrainischer Verbands-Vizepräsident: „Träumen dürfen wir trotzdem“

Am Mittwoch bestreitet die ukrainische Fußball-National­mannschaft ihr Nachholspiel in den Play-offs zur WM-Endrunde in Katar. Oleg Protassow, Vizepräsident des ukrainischen Verbands, spricht im Interview über die schwierige Lage der ukrainischen Elf.

Dimitrios Dimoulas WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket