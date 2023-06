Hoeneß richtet Forderung an Flick - und macht Bayern-Ankündigung

Uli Hoeneß hat im Hinblick auf die neue Saison deutliche Erwartungen sowohl an Hansi Flick und die Nationalmannschaft als auch an den FC Bayern München formuliert. Mit Blick auf die zuletzt schwächelnde DFB-Auswahl und die im Sommer 2024 anstehende Heim-Europameisterschaft rief der Ehrenpräsident des Rekordmeisters den Bundestrainer am Rande der Weltpremiere der RTL-Serie „Gute Freunde - Der Aufstieg des FC Bayern“ auf, „eine Mannschaft einzuspielen, die dann bei der EM spielen soll“.

Beim Testspiel-Dreierpack im Juni gegen die Ukraine (3:3), in Polen (0:1) und gegen Kolumbien (0:2) war das DFB-Team nach überwiegend schwachen Leistungen ohne Sieg geblieben. Flick hatte dabei personell und taktisch viele Dinge ausprobiert, unter anderem eine Abwehr-Dreierkette, die nicht sattelfest wirkte. „Wir sind alle der Meinung, die Zeit des Experimentierens sollte zu Ende sein. Und wenn er das gut macht, dann wird das schon gut gehen“, fügte Hoeneß mit Blick auf den Bundestrainer, der von November 2019 bis Sommer 2021 als Coach des FC Bayern sieben Titel gewonnen hatte, hinzu.

Hoeneß fordert „besseren Fußball“ beim FC Bayern

Derweil laufen bei den Münchenern die Vorbereitungen auf die neue Saison auf Hochtouren. „Wir arbeiten hart daran, dass wir in der kommenden Saison eine Mannschaft haben, die besseren Fußball spielt als in der vergangenen“, so Hoeneß. In der abgelaufenen Spielzeit hatte der FCB zwar den elften Meistertitel in Folge errungen. Dies war aber nur möglich geworden, weil Konkurrent Borussia Dortmund am letzten Bundesliga-Spieltag gegen Mainz 05 mit 2:2 patzte und so seinen Zwei-Punkte-Vorsprung auf die Bayern, die parallel mit 2:1 beim 1. FC Köln gewannen, einbüßte. Im DFB-Pokal und in der Champions League war für den Branchenprimus jeweils im Viertelfinale Endstation.

Außerhalb des Platzes sorgte unter anderem der zu diesem Zeitpunkt überraschende Trainerwechsel von Julian Nagelsmann zu Thomas Tuchel Ende März für Kritik. Sportvorstand Hasan Salihamidzic und der Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn standen wegen ihrer Transferpolitik und ihres Führungsstils im Fokus. Beide mussten unmittelbar nach Abschluss der Bundesliga-Saison gehen. Kahns Nachfolger wurde der langjährige Finanz-Boss Jan-Christian Dreesen, die Stelle von Salihamidzic wurde bislang nicht neu besetzt. Bei der Planung der kommenden Spielzeit bringen sich der langjährige Manager und Präsident Hoeneß so wie der frühere Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge, der nach dem Aus von Kahn und Salihamidzic in den Aufsichtsrat berufen wurde, aktuell wieder stärker ein.