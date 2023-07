Hoeneß warnt: Dürfen Neuer „nicht unter Druck setzen“

Manuel Neuer arbeitet an seiner Rückkehr zwischen die Pfosten des Tores beim FC Bayern München. Mit der Mannschaft konnte der deutsche Nationaltorhüter zum Start der Sommer-Vorbereitung noch nicht trainieren. FCB-Ehrenpräsident Uli Hoeneß mahnte auf dem Weg zum Comeback des Schlussmanns Besonnenheit an. „Was wir gar nicht machen dürfen ist, dass wir Manuel unter Druck setzen“, sagte der Bayern-Macher. Weder dadurch, dass man einen Zeitpunkt für ein Comeback nenne, noch dadurch, dass man einen „teuren Torwart“ kaufe. „Die Verletzung war nicht leicht. Dass es immer mal einen Rückschlag gibt, ist auch okay“, sagte Hoeneß. „Es geht nur um ihn. Wenn es ihm gut geht, geht es uns gut.“ Ziel sei es, dass der 37-jährige Neuer die Nummer 1 bleibe.

Neuer fehlt seit seinem Unterschenkelbruch im Dezember. Für ein Comeback beim Saisonstart am 18. August bei Werder Bremen und zuvor im DFL-Supercup gegen Pokalsieger RB Leipzig (12. August) wird es wohl nicht reichen, wie Trainer Thomas Tuchel am Samstag durchblicken ließ. „Ich denke, dass der Punktspielauftakt und der Supercup-Auftakt ein zu ambitioniertes Ziel ist. Das brauchen wir uns und Manu auch gar nicht auf die Schultern legen“, so Tuchel: „Der Plan ist, dass Manu nicht mit nach Asien kommt, sondern nach der Asien-Reise (vom 24. Juli bis 13. August, Anm. d. Red.) teilintegriert wird ins Mannschaftstraining. Das wäre der optimale Verlauf.“

Hoeneß spricht über Sommer-Klausel

Mit Yann Sommer werde man über alle Facetten und Perspektiven reden, sagte Hoeneß über den im Winter von Borussia Mönchengladbach verpflichteten Neuer-Ersatz. „Wie Sie wissen, hat er eine Klausel, dass er gehen könnte, wenn er wollte. Es wird darauf ankommen, wie man mit ihm umgeht“, wird der ehemalige Bayern-Boss von Sport1 zitiert. Sommer wurde zuletzt hartnäckig mit dem italienischen Spitzenklub Inter Mailand in Verbindung gebracht. „Wir werden offen mit ihm Gespräche führen, das haben wir ihm auch so gesagt. Wir werden alle Perspektiven gegenseitig berücksichtigen“, ergänzte Hoeneß.

Verlassen kann den Verein dagegen Torhüter Alexander Nübel. „Wir haben ja seine Entscheidung akzeptiert und wenn er einen Verein findet, kann er gehen.“ Unter anderem hat der VfB Stuttgart Interesse an Nübel bekundet. Ein erstes Angebot der Schwaben sollen die Münchener allerdings abgelehnt haben.