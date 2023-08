Umstrittener Kuss nach WM-Finale: In welcher Welt lebt ihr eigentlich?

In diesen Tagen sind mal wieder die Zweifel groß, wie modern unsere Welt wirklich ist. Als „absolut okay“ bezeichnete Karl-Heinz Rummenigge die Aktion des Präsidenten des Spanischen Fußballverbandes (RFEF), Luis Rubiales, die Weltmeisterin Jennifer Hermoso bei der Siegerehrung mit beiden Händen zu packen und ungefragt auf den Mund zu küssen. Man sei eben emotional, wenn man Weltmeister wird, meint die deutsche Fußballlegende, aktuell Aufsichtsratsmitglied des FC Bayern München, und solle die „Kirche im Dorf lassen“. Echt jetzt?

Der ranghöchste Mann im spanischen Fußball verhält sich offensichtlich unangemessen und statt zu debattieren, sollen alle ein bisschen herunterkommen? Das ist eine fatale Botschaft.

„Ich muss mich entschuldigen“

Dabei muss man Rubiales nicht nur den Kuss vorhalten. Das ganze Verhalten des 45-Jährigen rund um die Siegerehrung der Spanierinnen war äußerst fragwürdig. In einem Selfie-Video der Torschützin Olga Carmona tauchte Rubiales am rechten Bildrand auf und drückte ihr einen Kuss auf die Wange. Später stieß er zu den Feierlichkeiten in der Kabine und lud die Mannschaft nach Ibiza ein: „zur Hochzeit von Jenni und Luis“. Auf die anschließende Kritik reagierte er mit Unverständnis, bezeichnete die Kritikerinnen und Kritiker sogar als „Idioten“. Erst als sich mehrere Ministerinnen und Minister der spanischen Regierung einschalteten, gab Rubiales zu, dass er „wahrscheinlich einen Fehler gemacht“ habe.

Noch schlimmer wiegt aber ein weiteres Zitat. „Hier haben wir alle es als etwas Natürliches, Normales betrachtet, aber draußen scheint es einen Aufruhr gegeben zu haben. Ich muss daraus lernen und verstehen, dass man als Präsident einer so wichtigen Institution wie der RFEF vorsichtiger sein muss, vor allem bei Zeremonien und dieser Art von Angelegenheiten.“ Ergo: In der Öffentlichkeit wird er solche Aktionen wohl künftig hinterlassen, was seine grundsätzliche Haltung aber nicht zu ändern scheint. Rubiales versteht offensichtlich nicht, was das Problem ist.

Seine Aussagen stellen auch den Gehalt der Reaktion von Hermoso in ein fragwürdiges Licht. In einem Video, das auf Instagram zu sehen ist, sagte die 33-Jährige zunächst: „Was soll ich machen? Mir hat es nicht gefallen.“ Nur wenige Stunden später verbreitete der RFEF ein Statement, in dem sie den Kuss als „Geste der Freundschaft und der Dankbarkeit“ bezeichnete.

Fifa scheinheilig wie eh und je

Selbst wenn der Kuss für Hermoso tatsächlich nicht so schlimm gewesen sein sollte, zeigen die Aussagen von Rubiales, Rummenigge und Co., wie viel manche Männer noch lernen müssen. Denn die Welt, in der sich Männer unreflektiert nehmen, was sie wollen, sollte es eigentlich nicht mehr geben. Doch selbst der Fifa-Chef höchstpersönlich schiebt seine Familie vor, um sein vermeintlich fortschrittliches Frauenbild zu illustrieren: „Ich sage allen Frauen – und Sie wissen, dass ich vier Töchter habe, also habe ich einige zu Hause –, dass sie die Macht haben, etwas zu verändern“, sagte Gianni Infantino vor dem WM-Finale.

Während und vor der WM positionierte sich der Schweizer als Feminist – vor allem, als über TV-Rechte und Prämien debattiert wurde –, nun hüllt er sich in Schweigen. Einen Kommentar zur Kussszene gab es bisher nicht. Wie auch: Das Frauenbild des 53-Jährigen ist haarsträubend. So sagte er, dass man sich als Frau nur „die richtigen Kämpfe aussuchen“ müsse und die Macht habe, „uns Männer davon zu überzeugen, was wir zu tun und zu lassen haben“.

Glücklicherweise gibt es auch Gegenbeispiele. Nicht nur Spaniens Ex-Torhüter Iker Casillas, der vor einigen Jahren selbst eine Kandidatur als RFEF-Präsident erwog, stellte sich gegen Rubiales. Der Präsident der Nationalen Schule der Fußballtrainer Spaniens, Miguel Galán, beantragte am Dienstag, den Fall vor dem Sportverwaltungsgericht zu verhandeln. Ob es tatsächlich dazu kommt, obliegt dem Obersten Sportrat.

Auf diese Stimmen kommt es jetzt an, um den gesellschaftlichen Wandel weiter voranzubringen. Denn wer für eine offene und tolerante Fußballwelt steht, sollte nicht die „Kirche im Dorf“ lassen, sondern laut sein und Forderungen stellen. Es ist höchste Zeit, diese toxische Männlichkeit zu verbannen. Für eine Gedankenwelt wie diejenige, die aus Rubiales’ oder Infantinos Aussagen spricht, gibt es in dieser Welt keinen Platz mehr.