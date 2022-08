Die Bundesliga ist in die neue Saison gestartet. Doch das Produkt Fußball steckt in der Krise. Gier und Größenwahn entfremden den Sport von den Fans. Wenige europäische Superklubs gewinnen die Pokale, es herscht Langeweile. Ein Bericht zur Lage des größten Sports der Welt.

Am 24. August 1963 um 17 Uhr schoss Timo Konietzka von Borussia Dortmund ein Tor für die Ewigkeit: Nur 58 Sekunden nach dem Anpfiff gelang ihm gegen Werder Bremen der erste Treffer der frisch gegründeten Bundesliga. Von dem Moment seines Lebens gibt es freilich weder Fotos noch Filmaufnahmen. Fußballvereine mussten das Fernsehen damals noch bezahlen, um Sendezeit zu bekommen. Und die Fotografen saßen alle hinter dem Dortmunder Tor – sie hatten auf einen Treffer von Bremen spekuliert. Künstlerpech.

Vier Jahre später zahlten ARD und ZDF gerade einmal 810.000 Euro für alle Spiele (heute kassieren die 18 Erstligisten 1,5 Milliarden Euro pro Saison aus aller Welt). Noch in den Neunzigerjahren sah der Deutsche Fußball-Bund (DFB) Liveübertragungen der Liga mit Argwohn. Wer würde dann noch ins Stadion gehen? „Wenn der Fußball eine TV-Sportart wird, geht er einen schwierigen Weg“, murrte Franz Beckenbauer. Dann explodierte der Markt. Und inzwischen ist der alte, schöne, raue Sport dabei, unter Flutwellen aus Geld zu ersaufen. Die Meistermannschaft des FC Bayern 2006 war 170 Millionen Euro wert – die Meistermannschaft 2022 schon knapp 800 Millionen Euro.

Immer wieder Real: Toni Kroos (von links), Carlos Casemiro und Luka Modric von Real Madrid mit der Trophäe nach dem Gewinn des Uefa-Champions-League-Finales 2022. © Quelle: Adam Davy/PA Wire/dpa

Im Sommer 2023 feiert die Bundesliga ihr 60-jähriges Bestehen. Und noch nie war sie so langweilig wie heute. Nun läuft die neue Saison, deren „Höhepunkt“ die WM im Winter sein soll, im Unterdrückerstaat Katar. Ein vergiftetes Großevent, das symbolisch für alles steht, was schiefläuft im Weltfußball.

Der Egoismus weniger Superklubs, die Misswirtschaft der Mittelgroßen, die Ignoranz der Funktionäre und die nackte Geldgier der meisten Beteiligten rauben dem Fußball die Seele. Die Folge: Seine Identifikationskraft, seine regionale Verankerung, seine Identität als Kristallisationspunkt lokaler Leidenschaften lässt massiv nach – zugunsten einer aseptischen Eventkultur. Ein knappes Dutzend Topklubs macht Europas Pokale unter sich aus, während die Ligen immer wieder in Ödnis sterben.

In 30 Jahren gingen 20 Meistertitel an Bayern München

In den vergangenen 30 Jahren gingen 20 Meistertitel an Bayern München. „In ganz Europa wurden in den vergangenen Jahren Triples, Doubles und Meisterschaften mit hundert Punkten oder mehr gefeiert“, schreibt Christian Spiller in „Der Fluch der Megaclubs“, einer präzisen und erhellenden Analyse des modernden Fußballs. „Es gab Spielzeiten, in denen manche Mannschaften kein einziges Spiel verloren. In vielen Ländern hat sich das Phänomen der Dauermeister etabliert, ein echter Wettbewerb an der Tabellenspitze findet nicht statt.

Die Gegenseite der Entwicklung: „Die schlechtesten Klubs der Ligen verlieren immer häufiger und deutlicher. Die Spiele werden vorhersehbarer.“ Immer wieder: Real Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester City, Liverpool, Bayern. Immer seltener: Überraschungen, Spannung, Triumphe von Underdogs. Seit 1997 hat kein deutscher Verein außer Bayern München einen internationalen Pokal gewonnen. Ausnahmen wie Eintracht Frankfurts Europa-League-Titel und Leicesters Meistertitel 2015/16 in der englischen Premier League bestätigen die Regel. Das runde Leder steckt tief in einer Krise.

Und Deutscher Meister ist – Bayern München: Die Spieler des Rekordmeisters freuen sich am 15. Mai 2022 routiniert auf dem Rathausbalkon über die deutsche Fußballmeisterschaft – die zehnte in Folge. © Quelle: Peter Kneffel/dpa

Fußball ist im Kern ein Spiel des Zufalls und des Glücks. Bei 47 Prozent aller Tore hat Fortuna die Hand im Spiel: ungeplante Abpraller, kapitale Böcke, Leichtsinn, Übermut, Zufallspässe. Spillers Diagnose: Das alte Versprechen, wonach Glück und Zufall dazu führten, dass an guten Tagen jeder jeden schlagen kann, wird längst nicht mehr erfüllt. Das aber war der magische Reiz dieses so simplen Sports: Nur weil eine Mannschaft die besseren Techniker hat, musste sie noch lange nicht gewinnen. Wenige Großklubs jedoch sind dabei, befeuert vom Geld von Oligarchen und Ölstaaten, den Zufall zu eliminieren.

Natürlich schießt Geld Tore

Denn natürlich schießt Geld Tore. Alles andere ist naive Kickerromantik. Eine Mannschaft, die Lionel Messi, Kylian Mbappé und Neymar in ihren Reihen hat, wird eher gewinnen als eine ohne die drei. Die Topklubs gewinnen, weil sie reich sind. Und werden reicher, weil sie gewinnen. Das System ist kaputt. Der Fußball unterliegt dabei den gleichen Gesetzmäßigkeiten wie jede andere Soap: Vorhersehbarkeit erzeugt Desinteresse.

Gewiss, die Megaklubs zeigen in der K.-o.-Phase der Champions League bestechenden Fußball. Doch der Klub der Supervereine bleibt sportlich und finanziell unter sich (auch wenn der dilettantische Versuch von zwölf Topklubs, eine europäische Super League zu etablieren, im Frühjahr 2021 grandios scheiterte – vorerst). Die Financial-Fairplay-Regel der Uefa, 2013 eingeführt, bedeutet eben nicht, dass die Einnahmen gleichmäßig verteilt werden, sondern nur, dass theoretisch kein Verein mehr Geld ausgeben soll, als er einnimmt. Diese Regel lässt sich allerdings leicht kreativ umgehen. Zur Not rechnet man die Einnahmen künstlich hoch.

Der Erfolg der wenigen erdrückt die vielen

Der Erfolg der wenigen erdrückt die vielen. Die Leidenschaft sehr junger Fußballfans hängt inzwischen weniger an einzelnen, regionalen Vereinen, als an den europäischen Superstars der Szene selbst. Ihre Präferenz wechselt mit dem Star. Wenn Neymar in Paris spielt, ist man eben Paris-Fan. Wenn er zu Barça wechselt, ist man Barcelona-Fan. Spannung verspricht allein Europa. Die Ligen dagegen: uninteressant. Und so laufen junge Fußballfans auch in Norddeutschland eben im Real-Trikot durch die Straßen statt im Trikot der eigenen Heimmannschaft.

„In den vergangenen fünfzig Jahren haben sich die Spielergehälter weit mehr als vertausendfacht“, kritisiert Özcan Mutlu, Grünen-Abgeordneter im Bundestag. „Dieses System wird irgendwann implodieren.“ Der „moderne Sklavenhandel“ des Profifußballs, wo junge Spieler für viele Millionen Euro „verkauft“ werden, entmenschliche auch die Spieler, „die als kleine Jungs begonnen haben, Fußball aus Leidenschaft und Freude zu spielen“.

Kollaborateure eines kaputten Systems

Die internationale Sportwelt gab schon vor Corona kein gutes Bild ab. Seit Jahren entfremdet sich der kommerzielle Spitzensport von den Lebensrealitäten seiner Zuschauerinnen und Zuschauer. Gerade hat der Premier-League-Club Manchester City in seinem Stadion 1100 Zuschauerplätze abgebaut, um die LED-Werbebande zu vergrößern. Weniger Publikum, mehr Werbemillionen. Ein besseres Symbol für die Prioritäten des Vereins lässt sich kaum finden. Das ungute Gefühl, der Sport entwickele sich von einer fröhlichen Sinnmaschine zu einer eiskalten Geldmaschine, wächst weiter. Nicht wenige Zuschauerinnen und Zuschauer entfernen sich lieber innerlich, als zu gefühlten Kollaborateuren eines kaputten Systems zu werden.

„Obwohl das Spiel an sich nie attraktiver war, lässt es viele kalt“: Die ARD-Moderatoren Jessy Wellmer und Bastian Schweinsteiger während eines Länderspiels. © Quelle: Ulmer/Imago

„Das ist das Paradox des modernen Fußballs“, schreibt Spiller – „obwohl das Spiel an sich nie attraktiver war, lässt es viele kalt.“ Ein Symptom: Im Schnitt 8,8 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schauten vor einem Jahr die Gruppenspiele der Fußball-EM bei ARD und ZDF – bei der EM 2016 waren es 10,8 Millionen. „Der Fußball hat an Relevanz und Nähe verloren“, sagte damals die Medienwissenschaftlerin Jana Wiske. Und ein aalglatter Floskelautomat wie Bastian Schweinsteiger, inzwischen staatsmännisch silbrig schimmernd, klingt als „TV-Experte“ ph(r)asenweise eher wachsweich wie ein Pressesprecher des DFB-Teams als ein fachkundiger, strenger Analytiker.

Günter Netzer war auch deshalb eine solche Ausnahmeerscheinung in der TV-Berichterstattung, weil er stets das Gefühl ausstrahlte, nichts zu verlieren zu haben. Er war angstfrei. Fast alle seine Nachfolger dagegen sprechen, als fürchteten sie um Sponsorenverträge, Karrieren, Zukunftspläne und die „Beschädigung“ des Produktes Fußball. Da rächt sich auch das Medientraining, das viele der heutigen TV-Fachleute als aktive Fußballprofis absolviert haben. Im Bemühen um Unangreifbarkeit hat man ihnen alles Charakteristische ausgetrieben. Stattdessen hält Schweinsteiger werbewirksam die 1700-Euro-Luxusuhr eines Herstellers in die ARD-Kamera, dessen Mietgesicht er ist.

Star unter Stars: Im August 2021 wechselte der argentinische Superstar Lionel Messi zum französischen Superklub Paris Saint-Germain. © Quelle: Francois Mori/AP/dpa

Stichwort Luxus: Paris Saint-Germain hat jüngst eine Designerkollektion seines Trikots entwerfen lassen, bei der allein das Shirt 3000 Euro kostete. Popkulturelle Großinfluencer wie Leonardo DiCaprio, Justin Timberlake oder Mick Jagger griffen dankbar zu. Weiter entfernt von Bier, Bratwurst und der Radiokonferenz am Ohr kann man kaum sein. „Der moderne Fuß­ball ist ein Haufen Scheiße“, fluchte verzweifelt das Magazin „11 Freunde“ nach Bekanntwerden der Super-League-Pläne 2021.

„Win­dige Inves­toren, Kon­zern­klubs, eine Cham­pions League, in der die immer­glei­chen Groß­klubs immer rei­cher werden und dann am Wochen­ende die natio­nalen Ligen erdrü­cken. Es ist, pardon, zum Kotzen. Es ist der Ver­such, aus einem Sport, den Mil­lionen Men­schen lieben, eine wöchent­liche Zir­kus­show zu machen, um auch noch den letzten beschis­senen Cent in die Taschen der Super­rei­chen zu quet­schen.“

Und nun? In den USA bekämpft man die Dominanz einzelner Klubs mit fast sozialistischen Methoden: Das strenge Draft-System – wonach der schwächste Klub den ersten Zugriff auf das am heftigsten umworbene Talent hat – sowie Gehaltsobergrenzen („Salary Cap“) sollen die Chancengleichheit und damit die Attraktivität des „Produktes“ Fußball, American Football, Basketball oder Eishockey sichern. Die US-Ligen waren von Anfang an auf Ausgeglichenheit angelegt. Zum perfekten Sportentertainment gehört dort auch, dass jeder jeden schlagen kann. Ablösesummen werden nicht gezahlt. Auch Auf- und Abstiege gibt es nicht, die Ligen sind geschlossen.

In der NFL werden die Einnahmen aus den TV-Verträgen paritätisch unter allen 32 Teams aufgeteilt – ganz egal, wie oft sie schon den Super Bowl gewonnen haben. Wer zu viel Geld für seine Spieler ausgibt, zahlt eine Luxussteuer als Strafe. Es ist ein Finanzausgleich von oben nach unten (wenn auch mit Schlupflöchern). In der NFL dürfen nur 48 Prozent der Einnahmen der Liga an die Spieler weitergegeben werden. In Europas Fußballligen fließen fast zwei Drittel an die Spieler und Berater, beim FC Barcelona waren es zuletzt 75 Prozent.

Die Hoffnungen ruhen auf den Fans

Dafür sind amerikanische Sportshows freilich maximal durchkommerzialisiert. Ohnehin lässt sich das US-System kaum übertragen, schon weil EU-Recht auch jungen Sportlern Berufsfreiheit zusichert und sich US-Klubs kaum international messen müssen. In einem „Closed Shop“ ist Ausgeglichenheit besser zu organisieren als zwischen einem Dutzend konkurrierender europäischer Ligen.

Es sind vor allem die Fans, auf denen die Hoffnungen der Romantikerinnen und Romantiker ruhen. „Wir dürfen uns nicht weiter dazu überreden lassen, auch immer langweiligere Wettbewerbe ungebrochen begeistert zu konsumieren“, fordert Arnd Zeigler in einem Interview, Galionsfigur der gehobenen Fankultur und Werder-Stadionsprecher. „Es lässt sich nicht alles endlos melken.“ Denn Vereine ohne Fans funktionieren nicht.

Fußball als steriles Schaumwein-Event

Statt aber auf die Fans zuzugehen und ihre Bedürfnisse zu respektieren, haben die meisten Kommerzexpertinnen und -experten des Profifußballs seit Jahren alles dafür getan, Fans und ihre Kultur als lästigen Krawallkarneval ungeduschter Bierproleten zu diskreditieren. Der Fußball ihrer Träume ist dagegen ein steriles Schaumwein-Event – bezahlt von Scheichs, gesponsert von Weltkonzernen, zufallsfrei gestaltet wie ein Videospiel und organisiert von Marketingprofis, denen die Millionen aus Katar wichtiger sind als die Liebe eines sechsjährigen Fans in Block F, Reihe 14.

Das hat Folgen: 40 Prozent der 16- bis 24-jährigen Deutschen hat wenig bis kein Interesse am Fußball. „Die Frage, wem ein Fan seine Zeit schenkt, ist eine größere Herausforderung für die Liga als die Frage nach dem künftigen Meister“, sagte Christian Seifert, bis 2021 DFL-Chef, dem „Kicker“. Das Problem: Beide Fragen hängen direkt zusammen. Der elfte Meistertitel des FC Bayern am Stück ist so aufregend wie eine Halbzeitanalyse von Schweinsteiger.

Werte sind die Voraussetzung für alles andere. Wir müssen Vorbilder sein, wir müssen uns mit unseren Kindern beschäftigen, uns wirklich kümmern um die nächste Generation. Per Mertesacker, Fußball-Weltmeister

In der Corona-Zeit zeigte sich: Ohne Fans ist ein Spiel nur ein aseptisch-gespenstisches Schauspiel gut frisierter Millionäre. „Ohne Werte sind wir wenig wert“, sagt einer, der zu den wenigen authentischen Superstars der Szene gehört und nun, quasi in der Eistonne nach der aktiven Karriere, auch die Hoffnung auf eine Renaissance des Fußballs als Sinnstifter verkörpert: Per Mertesacker. „Werte sind die Voraussetzung für alles andere. Wir müssen Vorbilder sein, wir müssen uns mit unseren Kindern beschäftigen, uns wirklich kümmern um die nächste Generation.“

Denn sonst, so steht zu befürchten, weht bald ein eiskalter Wind durch die bröckelnden Stadien der nationalen Fußballligen, während in wenigen klimatisierten Event-Arenen Europas die Champagnergläser klirren.

