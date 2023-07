Union vor Rekordtransfer: Szalai soll von Fenerbahce kommen

Erstmals in der Klub-Geschichte tritt Union Berlin in der kommenden Spielzeit in der Champions League an. In Vorbereitung darauf treiben die Köpenicker die Kader-Planungen voran – und tätigen nun wohl einen Rekordeinkauf. Wie der Kicker berichtet, steht Union kurz vor einer Verpflichtung von Attila Szalai. Der ungarische Linksverteidiger soll demnach von Fenerbahce Istanbul aus der türkischen Süper Lig kommen, man habe sich mit dem türkischen Top-Klub über den Transfer geeinigt.

Unions bisheriger Rekordtransfer Josip Juranovic kam im Januar für 8,5 Millionen Euro von Celtic Glasgow. Für Szalai werde man nun sogar 14 Millionen Euro ausgeben, heißt es in dem Bericht. Die Verantwortlichen um Sportchef Oliver Ruhnert dürften auf eine ähnliche Entwicklung wie bei Juranovic hoffen: Der Kroate wurde im Team von Trainer Urs Fischer gleich zur Top-Option auf der rechten Außenbahn. Szalai würde Jerome Roussilon auf der Linksverteidigerposition Konkurrenz machen, kann aber auch als linker Part in der Dreierkette auflaufen.

Ruhnert: „Kader noch nicht vollständig“

Union beendete am Sonntag ein Trainingslager in Bad Saarow. Ruhnert kündigte im Rahmen dessen schon an, dass man auf dem Transfermarkt noch nicht fertig sei. „Wir wollen versuchen, uns in der Spitze weiter zu verbessern“, erklärte er. „Wir haben im Moment einen Kader, der nicht schlecht ist. Aber der Kader ist noch nicht vollständig.“

Union ist derweil nicht der einzige Verein mit Interesse an dem 25 Jahre alten ungarischen Nationalspieler. Allerdings soll Szalai selbst einen Wechsel in die Bundesliga favorisieren. Mit Andras Schäfer hat die Mannschaft von Trainer Urs Fischer bereits einen ungarischen Nationalspieler in ihren Reihen.

Szalai wäre der dritte Neuzugang

Vor Szalai sicherte sich Union in diesem Sommer bereits zwei Neuverpflichtungen, gab dafür aber noch keine hohen Ablösesummen aus. Bisher kamen Stürmer Mikkel Kaufmann vom FC Kopenhagen (2,7 Millionen Euro Ablöse) und Mittelfeldspieler Alex Kral per Leihe von Spartak Moskau. Beide waren schon in der verganenen Saison in Deutschland im Einsatz – Kaufmann bei Zweitligist Karlsruher SC, Kral bei Bundesliga-Absteiger Schalke 04.