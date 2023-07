Union Berlin verpflichtet Hollerbach aus Wiesbaden

Champions League statt 2. Bundesliga: Benedict Hollerbach verlässt den SV Wehen Wiesbaden und schließt sich Union Berlin an. Dies bestätigten die Berliner am Donnerstagmorgen. Über die Vertragslaufzeit machte der letztjährige Tabellenvierten der Bundesliga keine Angabe. Auch der 1. FC Köln und Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Heidenheim sollen sich zuletzt um die Dienste des 22 Jahre alten Stürmers bemüht haben, nun hat Union das Rennen gemacht. Dafür kassiert der SVWW dem Vernehmen nach eine Rekordablöse in Höhe von rund zwei Millionen Euro inklusive Boni.

„Mit dem Wechsel zu Union geht für mich der Traum von der Bundesliga in Erfüllung“, sagt Hollerbach in der Vereinsmitteilung: „Das war immer mein Ziel und jetzt will ich alles dafür geben, dass ich meine Entwicklung erfolgreich fortsetzen und mich in den Dienst der Mannschaft stellen kann.“ Oliver Ruhner, Geschäftführer Profifußball bei Union, erklärt: „Der große Sprung aus der dritten Liga hin zu uns ist allen bewusst. Dennoch sind wir überzeugt, dass Benedict mit seinen Fähigkeiten im Eins-gegen-Eins, seiner Schnelligkeit und Zielstrebigkeit gut in unser Spielsystem passt und uns in der Zukunft viel Freude bereiten kann.“

In Wiesbaden dürfte der deutsche Ex-Juniorennationalspieler Hollerbach in der kommenden Zweitliga-Saison schmerzlich vermisst werden. Der gebürtige Starnberger, der in der Jugend für Bayern München und den VfB Stuttgart auflief, hatte in der 3. Liga in der vergangenen Saison 14 Tore erzielt und fünf vorbereitet. In den Relegationsspielen gegen Arminia Bielefeld traf er dreimal.