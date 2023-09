Viel Frust, viel Stolz: Wie Union den Last-Minute-Schock verkraftet

Die um Sekunden geschlagenen „Eisernen“ blickten kurz ratlos und enttäuscht in den Abendhimmel Madrids. Noch lange nach dem bitteren Last-Minute-K.-o. hallten die Fan-Gesänge der Anhänger von Union Berlin durch das ehrwürdige Estadio Santiago Bernabéu. Mehr als 90 Minuten zermürbte der Bundesligist die Königlichen von Real Madrid. Ein Abstauber-Tor aus drei Metern des ehemaligen Dortmund-Stars Jude Bellingham zerstörte in der vierten Minute der Nachspielzeit aber die Hoffnung auf eine Sensation gleich beim Debüt in der Königsklasse. Eine Leistung, über die die sichtbar frustrierten Berliner im Anschluss trotzdem stolz waren.

So wie Unions überragender Torwart Frederik Rönnow: „Das ist natürlich ganz bitter. Es war eine sehr gute Leistung von der ganzen Mannschaft“, lobte der Schlussmann. „Natürlich sind wir traurig, aber da ist auch ein bisschen Stolz.“ Ähnlich sah es Teamkollege Kevin Behrens: „Meine Gefühlslage ist gemischt. Auf der einen Seite ist es extrem enttäuschend, dass wir nach so einem guten Spiel am Ende noch verlieren. Andererseits bin ich auch stolz, dass wir in Madrid so gut mithalten konnten und ein gutes Auswärtsspiel absolviert haben“, sagte der Stürmer.

Union-Trainer Fischer „stolz auf die Leistung der Mannschaft“

Tatsächlich hatte Union die so stark besetzte Offensivreihe der Madrilenen über weite Teile des Spiels im Griff. Die Berliner überzeugten auch in der Königsklasse mit dem Kampfgeist, der sie auch in der Bundesliga auszeichnet – dass dann Bellingham mit der letzten Aktion des Spiels nach einer Ecke per Abstauber zum Sieg einschob, ärgerte Trainer Urs Fischer besonders: „Wir sind natürlich enttäuscht. Wenn dir eine Minute fehlt, um aus Madrid einen Punkt mitzunehmen, ist das aber wohl verständlich“, so der Schweizer.

Fischer war am Ende trotzdem „stolz auf die Leistung der Mannschaft. Dier erste halbe Stunde war sehr gut, die Jungs haben sehr erwachsen gespielt und waren auch frech mit dem Ball“, lobte der Coach. Am Ende hieß der Held trotzdem Bellingham. „Bellingham bringt in letzter Minute die Mauer zum Einsturz“, schrieb Spaniens Sport über den Ex-BVB-Star. „Für Bellingham ist es nie zu spät“, titelte die AS.