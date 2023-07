Union bestätigt Transfer von Chelsea-Angreifer Fofana

Union Berlin hat den Transfer von David Datro Fofana vom FC Chelsea perfekt gemacht. Wie der Klub am Dienstagvormittag mitteilte, kommt der 20-Jährige für ein Jahr auf Leihbasis vom englischen Premier-League-Klub. Über eine anschließende Kaufoption sollen die Köpenicker für den ivorischen Angreifer Berichten zufolge nicht verfügen. Bei den „Blues“ besitzt der Offensivspieler noch einen Vertrag bis 2029.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fofana blickt mit Vorfreude auf seine neue Aufgabe beim Hauptstadtklub: „Union hat sich in den letzten Jahren extrem stark entwickelt und es reizt mich sehr, in der neuen Saison ein Teil davon zu sein. Der Klub hat sich lange und intensiv um mich bemüht und das will ich jetzt mit guten Leistungen zurückzahlen“, wird der junge Offensivmann in der Vereinsmitteilung zitiert. Sport-Geschäftsführer Oliver Ruhnert zeigt sich von den Fähigkeiten des Zugangs überzeugt: „Davids Tempo und seine flexiblen offensiven Qualitäten sind für uns hochinteressant. Wir wollen einen weiteren torgefährlichen Spieler, der unserem Angriffsspiel zusätzliche Impulse verleihen wird“, so der 51-Jährige.

Fofana brach mit Chelsea-Transfer Haaland-Rekord

Durch die zusätzliche Verstärkung im Angriff wird ein Abschied von Top-Stürmer Sheraldo Becker in Richtung Premier League wahrscheinlicher. Fofana war erst im vergangenen Januar vom norwegischen Erstligisten Molde FK für zwölf Millionen Euro zu Chelsea gewechselt. Damit brach er einen Rekord von Manchester-City-Superstar Erling Haaland: Dieser verließ Molde in der Saison 2018/19 für die vereinsinterne Rekordsumme von acht Millionen Euro in Richtung RB Salzburg – und startete eine Weltkarriere.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bei den Blues kam Fofana seit seinem Wechsel bislang nur zu drei Kurzeinsätzen. In Norwegen hatte der dreimalige Nationalspieler der Elfenbeinküste mit 24 Toren in 65 Pflichtspielen und dem Meistertitel 2022 auf sich aufmerksam gemacht. Bei Union ist er der zweite neue Stürmer. Der Champions-League-Teilnehmer verpflichtete zuvor Mikkel Kaufmann vom FC Kopenhagen. Außerdem wurde mit Brenden Aaronson von Leeds United ein offensiver Mittelfeldspieler ausgeliehen.