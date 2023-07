Nach Transfer-Posse mit Union: Isco findet neuen Klub

Nach über sieben Monaten ohne Verein hat Isco einen neuen Klub gefunden. Der ehemalige spanische Nationalspieler läuft ab sofort für Real Betis Sevilla auf. Das teilte der La-Liga-Klub am Mittwoch mit. Ein pikanter Transfer: In der vergangenen Saison spielte der 31-Jährige für wenige Monate beim Lokalrivalen FC Sevilla, ehe der Vertrag mit dem offensiven Mittelfeldspieler aufgelöst wurde.

In Deutschland sorgte Isco im vergangenen Winter für Schlagzeilen. Sein geplanter Transfer zu Union Berlin platzte kurz vor Ende der Transferperiode – nach bereits absolviertem Medizincheck.

Zuletzt trat Isco in einem Interview mit der Marca gegen den Champions-League-Teilnehmer nach. Er habe Schuld an vielen Dingen, die passiert seien, aber die Vorkommnisse in Berlin seien „ungeheuerlich“ gewesen, erklärte der Ex-Star von Real Madrid. „Ich war mit großen Erwartungen und mit Spannung zu einer Mannschaft gereist, die Europa League spielte, und in 15 Minuten haben sie die Hälfte meines Vertrags geändert“, beschwerte sich Isco. Union-Geschäftsführer Oliver Ruhnert hatte kurz nach dem Scheitern des Transfers die Beratungsagentur des Spaniers, die im letzten Augenblick Änderungen verlangt habe, für den geplatzten Deal verantwortlich gemacht.