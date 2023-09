Union-Zugang Bonucci schießt weiter gegen Ex-Klub Juventus

Union Berlins Zugang Leonardo Bonucci lässt weiter kein gutes Haar an seinem langjährigen Klub Juventus Turin. Der 36 Jahre alte Innenverteidiger übte gegenüber dem italienischen Sender Mediaset heftige Kritik an den Verantwortlichen des Serie-A-Rekordmeisters. „Ich habe unwahre Dinge von Juventus und dem Trainer gelesen und gehört. Es ist falsch, dass ich im Oktober und Februar über die Absicht informiert wurde, die Zusammenarbeit am Ende der Saison zu beenden“, sagte Bonucci in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview, ohne „Juve“-Coach Massimiliano Allegri namentlich zu nennen. Nach eigenen Aussagen hatte sich Bonucci im Mai bereit erklärt, auch als fünfte oder sechste Wahl in der Abwehr der Turiner zu fungieren.

Zuletzt hatten italienische Medien übereinstimmend berichtet, dass Bonucci rechtliche Schritte gegen Juventus eingeleitet habe. Er sei bei dem Topklub nicht nur aus dem Kader ausgeschlossen worden, auch der Zugang zu Teilen des Klubgeländes sei ihm verweigert worden, hieß es unter Berufung auf Bonuccis Anwälte. Der langjährige italienische Nationalspieler fordert deswegen nun Schadenersatz. Schließlich habe die „anomale Behandlung“ durch den Verein seiner Profi-Karriere sowie seinem Image geschadet. Bonucci und seine Anwälte werfen Juventus vor, ihm ausreichende Trainings- und Vorbereitungsbedingungen verwehrt zu haben.

Der Europameister von 2021 war Anfang September ablösefrei von Juventus zum Champions-League-Debütanten aus Köpenick gewechselt. Bonucci spielte zuvor seit 2010 durchgehend beim einstigen italienischen Serienmeister, unterbrochen nur von einem einjährigen Intermezzo bei der AC Mailand in der Saison 2017/2018. Der 36-Jährige wurde mit „Juve“ acht Mal Meister und vier Mal Pokalsieger. Für sein Heimatland bestritt er 121 Länderspiele (acht Tore). Für die Unioner stand er bei der 0:3-Niederlage gegen RB Leipzig vor der gerade zuende gehenden Länderspielpause zwar im Kader, kam aber noch nicht zum Einsatz.