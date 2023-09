Union Berlin vermeldet Bonucci-Verpflichtung als perfekt

Nach Robin Gosens und Kevin Volland hat Union Berlin kurz vor Ablauf der Wechselfrist einen weiteren Hochkaräter für die erste Champions-League-Saison der Klubgeschichte an Land gezogen. Wie der Bundesliga-Tabellenführer am Freitag mitteilte, unterschrieb der 121-malige italienische Nationalspieler Leonardo Bonucci einen Vertrag bei den Köpenickern. Zur Länge der Laufzeit machte der Klub wie üblich keine Angaben. Der Innenverteidiger kommt von Juventus Turin, wo er in den Planungen von Trainer Massimiliano Allegri keine Rolle mehr spielte. In Berlin soll er mit seiner immensen internationalen Erfahrung für zusätzliche Stabilität sorgen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bonucci wurde in der Union-Mitteilung zum Transfer wie folgt zitiert: „Es ist für mich etwas Besonderes, erstmals in meiner Karriere den Schritt ins Ausland zu gehen. Bei Union habe ich die Möglichkeit, weiter auf höchstem Niveau zu spielen und die Mannschaft auf ihrem Weg in drei anspruchsvollen Wettbewerben mit meiner Erfahrung zu unterstützen. Ich freue mich sehr auf diese neue Station in meiner Karriere.“ Unions Geschäftsführer Oliver Ruhnert ergänzte: „Mit Leonardo verpflichten wir einen Spieler mit viel Erfahrung. Seine Qualitäten hat er über viele Jahre sowohl national als auch international unter Beweis gestellt.“

Für Bonucci ist es auf der Zielgeraden einer schillernden Karriere eine Wechsel auf unbekanntes Terrain. In Italien, wo er neben Juve unter anderem auch bei den beiden Mailänder Klubs Inter und AC unter Vertrag stand, absolvierte der Innenverteidiger stattliche 665 Pflichtspiele. Insgesamt wurde er neunmal italienischer Meister und viermal nationaler Pokalsieger. 2021 gewann er mit der Squadra Azzurra den EM-Titel.