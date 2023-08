Volland vor Bundesliga-Rückkehr? Union landet wohl Transfer-Coup

Kehrt Kevin Volland schon in diesem Sommer in die Bundesliga zurück? Einem Sky-Bericht zufolge nimmt ein Wechsel des Angreifers von der AS Monaco ins deutsche Oberhaus konkrete Formen an. Demnach habe sich Champions-League-Teilnehmer Union Berlin mit dem Ligue-1-Klub gar bereits auf einen Wechsel des 31-Jährigen nach Köpenick geeinigt. Für den Transfer sollen die Berliner offenbar vier Millionen Euro zuzüglich etwaiger Bonuszahlungen in Höhe von 1,5 Millionen Euro an die Monegassen überweisen.

Volland, der beim französischen Erstligisten noch bis 2024 unter Vertrag steht, hatte mit seinen Gedankenspielen über eine Deutschland-Rückkehr im Mai die Wechselspekulationen angeheizt. Bereits im Juli waren dann die Berliner und deren Bundesliga-Konkurrent VfL Wolfsburg als Interessenten gehandelt worden.

Der 31-Jährige hatte in der höchsten deutschen Spielklasse während seiner Zeit bei der TSG Hoffenheim und Bayer Leverkusen die Erfahrung von insgesamt 247 Bundesliga-Spielen (77 Tore, 62 Vorlagen) gesammelt. 2020 war der beim TSV 1860 München ausgebildete Angreifer schließlich für eine Ablösesumme in Höhe von elf Millionen Euro zu Monaco gewechselt. Dort stehen 115 Partien, 39 Tore und 24 Assists in der Bilanz des Mittelstürmers.

Union Berlin: Transfer von Robin Gosens fix

Abseits einer etwaigen Verpflichtung des 15-maligen deutschen Nationalspielers hat Union einen Transfer-Coup bereits perfekt gemacht. Am Dienstagabend vermeldeten die Köpenicker den Transfer von DFB-Profi Robin Gosens. Der Außenspieler kommt vom italienischen Spitzenklub Inter Mailand.