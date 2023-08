Warum für Union Berlin am Sonntag eine neue Zeitrechnung beginnt

Die Namen, mit denen sich die Fans von Union Berlin dieser Tage befassen dürfen, lesen sich wie das Who‘s who des europäischen Klubfußballs: Inter Mailand, FC Chelsea, FC Porto, AS Monaco – um nur einige zu nennen. Es sind zwar noch nicht die Mannschaften, gegen die der Hauptstadtklub in der kommenden Champions-League-Saison antreten darf. Vielmehr sind es die Vereine, bei denen sich der Bundesligist aus Köpenick, der vor vier Jahren erstmals aufstieg, in diesem Sommer personell bedienen konnte. Spätestens mit dem sensationellen vierten Platz in der Vorsaison und dem damit verbundenen Einzug in den höchsten europäischen Klubwettbewerb hat bei Union Berlin eine neue Zeitrechnung begonnen.

Gosens begründet Union-Wechsel mit DFB-Sichtbarkeit

Wenn die Eisernen an diesem Sonntag (15.30 Uhr, DAZN) Mainz 05 zum Saisonauftakt im Stadion An der Alten Försterei begrüßen, werden die Zuschauer viele neue und prominente Gesichter zu bestaunen haben. Neben den Leihspielern Brenden Aaronson (Leeds United/Marktwert 25 Millionen Euro), David Fofana (FC Chelsea/10 Millionen Euro) und Alex Kral (Spartak Moskau/7 Millionen Euro) sowie den fest verpflichteten Diogo Leite (7,5 Millionen Euro) und Lucas Tousart (2,8 Millionen Euro) stechen vor allem die Transfers von zwei deutschen Nationalspielern heraus. Robin Gosens, erst im Sommer zuvor für 27,4 Millionen Euro zu Inter Mailand gewechselt, und Kevin Volland von der AS Monaco konnten nach langen Verhandlungen von einem Wechsel an die Wuhle überzeugt werden.

„Wir werden noch Spieler dazubekommen. Das sind dann die Spieler, die wir auch bekommen wollten“, hatte Profifußball-Geschäftsführer Oliver Ruhnert bereits angekündigt. Nun ließ er weitere Taten folgen, um den Kader für die anstehenden Aufgaben in der Meisterschaft, im DFB-Pokal und in der Champions League zu optimieren. Union profitierte bei beiden Spielern nicht nur davon, dass es Königsklassen-Fußball anbieten kann. Ein Jahr vor der Heim-EM wollten sich beide Profis auch in der Bundesliga positionieren, um die Chancen auf eine Nominierung für das Großereignis zu erhöhen. „Nun kann er (Bundestrainer Hansi Flick, Anm. d. Red.) mich öfter live im Stadion sehen, als es zuvor möglich war. Er hat mich in meiner Entscheidung nur bestärkt, das jetzt hier durchzuziehen“, berichtete Gosens nach seinem Wechsel. Ähnliches gilt für Volland, der zum EM-Kader 2021 gehörte, seit Ende 2021 aber nicht mehr für die Nationalelf nominiert wurde.

Union Berlin erhält durch CL-Qualifikation 30 Millionen Euro

Nur sportliche Gründe werden aber nicht ausgereicht haben, um die hochkarätigen Neuzugänge von einem Wechsel zu Union zu überzeugen. Auch finanziell hat sich das Team von Trainer Urs Fischer in neue Dimensionen aufgemacht. Allein der Transfer von Gosens soll die Klubrekordsumme von etwa 15 Millionen Euro gekostet haben. Volland kam mit 4 Millionen Euro deutlich preiswerter daher, ist aber auch schon 31 Jahre alt. Insgesamt gaben die Berliner in diesem Sommer bereits mehr als 30 Millionen Euro für Neuverpflichtungen aus, nahmen bislang – gerade Jordan Siebatcheu, Aïssa Laïdouni und Sheraldo Becker gelten noch als Wechselkandidaten – aber nur knapp 2 Millionen Euro ein. Diese Transferinvestitionen werden vor allem durch die jüngsten Mehreinnahmen refinanziert.

So erhält Union allein durch die Qualifikation für die Gruppenphase der Champions League mindestens 20 Millionen Euro. Hinzu kommen die gestiegenen Einnahmen aus der TV-Vermarktung der Bundesliga, die in etwa 14 Millionen Euro über denen der Vorsaison liegen. Außerdem soll Union vom neuen Hauptsponsor Paramount+ knapp 6 Millionen Euro pro Saison erhalten, was einer Verdopplung zum vorherigen Sponsor bedeutet.

Union Berlin muss Klub auf breiteres Fundament setzen

Dennoch birgt der neue Kurs auf dem Transfermarkt auch diverse Risiken. Schon zuvor hatte Union eine der schlechtesten Relationen zwischen jährlichen Personalaufwendungen und dem Gesamtumsatz. Mit den neuen Stars wird das Gehaltsgefüge einen zusätzlichen Sprung nach oben machen. Es ist ein schwieriger Spagat für die Berliner, die sportliche Qualität den neuen Anforderungen anzupassen, ohne sich auf wirtschaftliche Buckelpiste zu begeben. Viele Probleme, wie beispielsweise die geringe Eigenkapitalquote, konnte Union zuletzt mit seinem sportlichen Erfolg abschwächen. Nun wird es darum gehen, den Klub auf ein breiteres Fundament zu setzen, Infrastruktur und Nachwuchs zu fördern, um auch in den Zeiten gesund wirtschaften zu können, wenn die Champions-League-Hymne nicht mehr für die Eisernen erklingt.