Gosens erklärt Union-Wechsel: „Traum, in der Bundesliga zu spielen“

Der deutsche Nationalspieler Robin Gosens wechselt zum ersten Mal in seiner Karriere zu einem Verein in der Bundesliga. Am Dienstagabend präsentierte Union Berlin den Linksverteidiger als Neuzugang. Gosens, der von Inter Mailand nach Berlin-Köpenick wechselt, ist der teuerste Transfer in der Geschichte des Vereins, kostet Medienberichten zufolge 13 Millionen Euro Ablöse. Möglich macht eine solche Verpflichtung die erstmalige Teilnahme an der Champions League. Die Entwicklung der „Eisernen“ hat auch Gosens verfolgt. „Die letzten Jahre von Union waren beeindruckend, das hat man auch im Ausland mitbekommen.“, wird der 29-Jährige auf der Union-Website zitiert.

Er habe in den Gesprächen mit den Verantwortlichen um Sportchef Oliver Ruhnert „sehr viel Wertschätzung und Vertrauen gespürt“, so Gosens weiter, „daher ist mir die Entscheidung nicht schwergefallen.“ Der Grund für seinen Wechsel ist auch die Erfüllung einer ganz persönlichen Ambition. „Ich habe immer gesagt, dass es mein Traum ist, einmal in Deutschland und der Bundesliga zu spielen“, sagte Gosens, der in den vergangenen Jahren immer wieder mit einem Wechsel zu deutschen Klubs in Verbindung gebracht wurde - darunter sein Lieblingsklub Schalke 04 und der VfL Wolfsburg.

Entschieden hat er sich letztlich für Union. An der Wuhlheide ist der erfahrene Mann als Führungsspieler fest eingeplant. „Mit Robin konnten wir einen Spieler verpflichten, der für Einsatzwillen, Mentalität und Mannschaftsgeist steht. Diese Eigenschaften haben wir gesucht und glauben, mit der Verpflichtung von Robin eine wichtige Verstärkung für unser Spiel gewonnen zu haben“, sagte Ruhnert, der betonte, dass Gosens für Union „auf und neben dem Platz eine tragende Rolle“ spielen solle.

Union Berlin: Kommt nach Gosens auch Volland?

Womöglich ist Gosens auch nicht der einzige Spieler mit Erfahrung in der deutschen Nationalmannschaft, der in diesem Transfersommer den Weg in den Südosten der Hauptstadt findet. Laut Sky soll sich Union mit der AS Monaco über einen Transfer von Ex-Leverkusen-Stürmer Kevin Volland einig sein. Für den Transfer des 31-Jährigen sollen die Berliner offenbar vier Millionen Euro plus Boni nach Monaco überweisen.

Vor Gosens hatte Union bereits die Ex-Herthaner Lucas Tousart und Alexander Schwolow, Mikkel Kaufmann vom FC Kopenhagen und Benedict Hollerbach von Zweitliga-Aufsteiger Wehen Wiesbaden als Neuzugänge vorgestellt. Die zuvor ausgeliehenen Diogo Leite (FC Porto) und Lennart Grill (Union Berlin, an Osnabrück weiterverliehen) wurden fest verpflichtet, auf Leihbasis zudem Brenden Aaronson (Leeds United) und Chelsea-Youngster David Datro Fofana hinzugenommen.