Gespräche zwischen Gosens und Union Berlin wohl fortgeschritten

Geht es jetzt ganz schnell? In die Verhandlungen zwischen Union Berlin und dem deutschen Nationalspieler Robin Gosens ist offenbar Bewegung reingekommen. Laut Kicker befinden sich die Gespräche zwischen dem Champions-League-Teilnehmer und dem Flügelspieler von Inter Mailand in einem so fortgeschrittenen Stadium, dass schon bald eine Entscheidung gefällt werden muss – und zwar von Gosens selbst.

Gosens: Hohe Ablöse für DFB-Star?

Die finanziellen Mittel, um den Nationalspieler zu bezahlen, dürften die Berliner in dieser Saison besitzen. Die Köpenicker nehmen als Tabellenvierter der Bundesliga-Abschlusstabelle erstmals in der Vereinsgeschichte an der Champions League teil. Schon jetzt sind Union nur aufgrund der Teilnahme an der Königsklasse über 15 Millionen Euro Startgeld sicher.

Laut des italienischen Transfer-Insiders Rudy Galetti, der für den TV-Sender Sportitalia arbeitet, soll die Ablöse für Gosens zwischen 15 und 20 Millionen Euro betragen. Union soll nach seinen Informationen die letzten Schritte unternehmen, um den Gosens-Transfer zu finalisieren. Der Kicker bringt auch eine Leihe mit Kaufoption ins Spiel.

In der Bundesliga würde Gosens im Hinblick auf die Heim-EM 2024 sicherlich eher im Rampenlicht stehen als in Mailand, wo er zuletzt nur Ergänzungsspieler war. Der linke Außenbahnspieler kam für Inter in der abgelaufenen Saison insgesamt 49-mal zum Einsatz, davon allerdings nur 16-mal in der Startelf. Dabei erzielte er vier Treffer. Für die Mailänder lief Gosens zumeist im Mittelfeld auf.