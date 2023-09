Gosens wundert sich über Union-Fans: „Das ist absurd“

Am Sonntagabend wurde im Stadion an der Alten Försterei gefeiert. Nicht der dritte Sieg im dritten Saisonspiel. Nicht die neuerliche Tabellenführung in der Bundesliga. Sondern eine Mannschaft, die soeben mit 0:3 gegen RB Leipzig verloren hatte. Doch die Fans von Union Berlin bewiesen einmal mehr das feine Gespür, das auch nach einer Niederlage nicht unbedingt Pfiffe das Mittel der Wahl sein müssen. Das Team hatte gekämpft, war besonders nach der Roten Karte für Startelf-Debütant Kevin Volland (64.) gegen den bestens aufgelegten DFB-Pokalsieger aber chancenlos. Applaus und aufmunternde Sprechchöre gab es trotzdem.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Das ist einmalig. Mir fällt kein anderer Verein ein, bei dem es nur ansatzweise so ähnlich ist. Wir verlieren zu Hause 0:3. Meiner Meinung nach aufgrund der zweiten Halbzeit auch verdient. Und dann werden wir gefeiert, als hätten wir die Champions League gewonnen. Das ist absurd“, sagte Nationalspieler Robin Gosens, der erst vor gut zwei Wochen von Inter Mailand zu den Köpenickern gewechselt war, am DAZN-Mikrofon und versprach: „Das löst bei mir einfach nur aus, dass ich mich für diesen Verein und diese Fans jedes Mal auf Neue zerreißen möchte. Mir tut es leid, dass wir die Fans für diese krasse Stimmung heute nicht belohnen konnten.“

Auch Union Zugang Leonardo Bonucci stapft ungläubig über den Rasen

Ähnliches dürfte sich auch Leonardo Bonucci gedacht haben. Der 36-Jährige, der nach Angaben von Trainer Urs Fischer noch Trainingsrückstand aufweist und folglich nicht zum Einsatz gekommen war, wirkte ein wenig ungläubig, als er nach dem Schlusspfiff klatschend über den Rasen stapfte. So etwas hatte wohl auch die im Transferfinish von Juventus Turin verpflichtete italienische Abwehr-Ikone in seiner ebenso langen wie schillernden Karriere noch nicht erlebt. „Nach einer solchen Niederlage tut das den Jungs gut“, meinte Fischer.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dennoch: Was neben diesem Schulterschluss zwischen Fans und Mannschaft am Sonntag blieb, waren null Punkte. „Wir haben so unfassbar viel geackert, um die Pille zu gewinnen. Wenn man es dann nicht schafft, die Ruhe zu bewahren, dann wird es total schwierig“, analysierte Gosens: „RB hat wahnsinnige Qualität. Da muss man fairerweise sagen, wir haben zu recht verloren.“