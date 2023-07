Kapitän Trimmel wirbt für Gosens - Ruhnert: „Hochinteressanter Spieler“

Der Poker um den Transfer von Robin Gosens hält Union Berlin weiter auf Trab. Während sich Kapitän Christopher Trimmel öffentlich für eine Verpflichtung des Nationalspielers stark macht, betont auch Sport-Geschäftsführer Oliver Ruhnert, dass der 29-Jährige gut ins Profil der Köpenicker passen würde. „Er wäre ein absolut hochinteressanter Spieler, ohne Frage“, sagte der Manager im Trainingslager in Bad Saarow. Trimmel meinte in einem Sky-Interview: „Ich würde mich freuen, wenn ein Spieler mit so einem Namen zu uns kommen würde. Es spricht für die Entwicklung des Vereins, dass so ein Spieler überhaupt mit dem Verein in Verbindung gebracht wird.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gosens steht noch bis 2026 bei Champions-League-Finalist Inter Mailand unter Vertrag, musste sich bei den Italienern in der vergangenen Saison aber häufig mit der Joker-Rolle begnügen. Folglich war zuletzt wiederholt über einen Wechsel des variabel einsetzbaren Außenbahnspielers spekuliert worden. Neben Union gilt auch der VfL Wolfsburg als Interessent. Im Vergleich zu Union können die Niedersachsen Gosens jedoch eine Sache nicht bieten: Spiele in der Königsklasse. Die Berliner hatten sich in der zurückliegenden Spielzeit erstmals in ihrer Vereinsgeschichte für den wichtigsten europäischen Klub-Wettbewerb qualifiziert.

Ruhnert zeigt sich dennoch demütig. „Wir spielen zwar Champions League, aber wir sind kein Champions-League-Klub“, sagte der 51-Jährige und betonte, dass man auch Alternativen zu Gosens im Visier habe. „Er ist ein Spieler, der im Champions League-Finale gestanden hat. Für uns ist das eine Personalie, die mit Sicherheit sehr interessant wäre. Aber davon gibt es einige“, sagte der frühere Schalker: „Wir haben auch jenseits von Gosens noch ein paar Ideen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Union-Kapitän Trimmel: Gosens hat „internationales Format“

Nach Ansicht von Trimmel wäre Gosens, dessen Marktwert laut transfermarkt.de bei 15 Millionen Euro liegt, allerdings die Königslösung. „Er ist ein Spieler von internationalem Format. Ich kenne seine Spiele und seine Spielweise – ein hervorragender Fußballer. Der würde uns definitiv verstärken, allein mit seiner Erfahrung“, sagt der 36 Jahre alte österreichische Nationalspieler. Bislang agierte Union in der laufenden Transferphase eher zurückhaltend.

Innenverteidiger Diogo Leite wurde nach einer Leihe fest vom FC Porto verpflichtet. Zudem kamen Zweitliga-Stürmer Mikkel Kaufmann (Karlsruher SC), Torhüter Lennart Grill (Bayer Leverkusen) und der bisherige Schalker Alex Kral (von Spartak Moskau ausgeliehen). Ruhnert: „Der Kader ist nicht schlecht. Aber er ist noch nicht vollständig. In der Spitze wollen wir noch etwas versuchen.“