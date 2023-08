Ruhnert kündigt weitere Transfers an – Keine Deadline für Becker

Union Berlin steht vor der ersten Saison als Champions-League-Teilnehmer. Die Aktivitäten auf dem Transfermarkt werden laut Klub-Geschäftsführer Oliver Ruhnert in den kommenden Wochen noch an Fahrt aufnehmen. „Wir sind noch nicht durch mit der Kaderplanung“, sagte der 51-Jährige der Bild. Das Gefühl sei, dass sowohl auf der Zugangs- als auch Abgabeseite noch etwas passieren werde. Dabei dürften die Köpenicker vor allem noch einen Innen- und einen Linksverteidiger verpflichten wollen.

Ein Abgang von Stürmer Sheraldo Becker ist beim Bundesligisten weiterhin möglich. „Erst einmal ist er da. Im Moment sind wir sehr froh darüber, dass wir weiterhin einen sehr guten Stürmer hätten, wenn der 1. September vorbei wäre“, sagte Ruhnert über das Ende der Transferphase und ergänzte, diese sei „aber noch nicht vorbei. Wir sehen uns auch für eine Zeit ohne Sheraldo aufgestellt – aber natürlich besser mit ihm.“

In der Vergangenheit war der 28 Jahre alte Angreifer sogar einmal mit einem Wechsel zum FC Bayern München in Verbindung gebracht worden. Eine Frist will man Becker nun offenbar nicht setzen. „Transferfenster ist Transferfenster. Ich brauche keine Klarheit. Realistisch gesehen gibt es im Fußball kein Ultimatum“, stellte Ruhnert klar.

Leihe von Morten Thorsby nach Italien

Derweil verlässt Mittelfeldspieler Morten Thorsby die „Eisernen“ in Richtung Italien. Der 27-Jährige werde für die kommende Saison an den Erstligisten CFC Genua verliehen, wie Union am Dienstag mitteilte. Beide Klubs vereinbarten im Zuge der Verhandlungen auch eine Kaufpflicht. Weitere Details dazu nannte der Hauptstadt-Klub nicht. Der Norweger war erst im vergangenen Sommer vom Stadtrivalen des CFC, Sampdoria Genua, nach Berlin gekommen.

Der Wechsel zurück nach Italien hatte sich in den vergangenen Tagen abgezeichnet. Thorsby konnte sich bei Union nicht dauerhaft in die erste Mannschaft spielen. Besonders in der Hinrunde der vergangenen Saison warfen ihn auch gesundheitliche und mentale Probleme zurück. Mit dem Transfer bauen die Köpenicker das Überangebot im zentralen Mittelfeld etwas ab. Trotzdem stehen für die drei Positionen im System von Trainer Urs Fischer noch neun Spieler zur Verfügung.