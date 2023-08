Union verspricht „magische Nächte“ in der Champions League

Real Madrid - viel glanzvoller hätte es für Union Berlin beim Champions-League-Debüt kaum kommen können. Neben dem achtmaligen Königsklassen-Sieger, der zudem sechsmal den Europapokal der Landesmeister gewann, treffen die Köpenicker auf den italienischen Meister SSC Neapel und den portugiesischen Außenseiter SC Braga. Folge der Auslosung am Donnerstagabend in Monaco: Begeisterung und immense Vorfreude der Berliner auf die Duelle, die mit dem ersten Spieltag am 19./20. September ihren Anfang nehmen.

„Ich bin sehr zufrieden. Ich glaube es ist eine sehr attraktive Gruppe. Wir können uns auf magische Nächte freuen“, meinte Mittelfeldspieler Rani Khedira. Nationalspieler Robin Gosens, der im Sommer von Inter Mailand zu Union gestoßen war, ergänzte: „Die Gruppe ist interessant, schwierig - gleichzeitig aber auch wunderschön. Das werden drei richtig tolle Auswärtsreisen. Bei Napoli kann ich aus Erfahrung sprechen. Das ist ein wunderschönes Stadion mit richtig geilen Fans. Zudem ist es eine Top-Mannschaft. Real spricht für sich.“

Auch Präsident Dirk Zingler, dessen Klub vor gut vier Jahren noch in der 2. Liga spielte, meinte angesichts der namhaften Rivalen: „Pflichtspiele gegen Real und Neapel sind außergewöhnlich. Mit Braga haben wir einen Gegner, den wir bereits aus der Europa League kennen. Der heutige Tag hat nicht nur mich, sondern sehr viele Unioner glücklich gemacht.“ Seine Heimspiele wird Union allerdings nicht im Stadion an der Alten Försterei austragen, sondern dafür ins Olympiastadion des Stadtrivalen Hertha BSC wechseln.

Union Berlin trägt Champions-League-Partien im Olympiastadion aus

„Ich verstehe die Enttäuschung derer, die sich Champions-League-Spiele im Stadion An der Alten Försterei gewünscht und dafür sogar auf ein eigenes Ticket verzichtet hätten. Im Kern haben wir mit unserer Entscheidung die Möglichkeit, allen Unionern Karten für diese Spiele anbieten zu können, über die Möglichkeit gestellt, diese Spiele vor einer eher kleinen Gruppe von Unionern an der Alten Försterei auszutragen“, hatte Zingler den Entschluss im vergangenen Monat erklärt. Das Stadion an der Alten Försterei bietet nur gut 22.000 Besuchern Platz, den meisten auf Stehplätzen. Im Olympiastadion können mehr als 74.000 Fans die Spiele verfolgen.