Perfekt: Union Berlin verpflichtet US-Nationalspieler Aaronson

Union Berlin rüstet weiter für die Königsklasse auf. Der Bundesliga-Klub, der vor seiner ersten Saison in der Champions League steht, hat am Sonntag den dritten Sommer-Neuzugang verkündet. US-Nationalspieler Brenden Aaronson kommt von Premier-League-Absteiger Leeds United. Der 22 Jahre alte offensive Mittelfeldspieler wird für eine Spielzeit von Leeds ausgeliehen. Über eine mögliche Kaufoption machten die Klubs keine Angaben.

Aaronson kam bei Leeds vorwiegend auf der Zehnerposition zum Einsatz, konnte seine Kreativität in der vergangenen Spielzeit aber nur bedingt ausspielen. In 36 Premier-League-Einsätzen erzielte er einen Treffer und steuerte drei Vorlagen bei. Bei Union bietet er Trainer Urs Fischer eine weitere Option für die Offensive, die man so bisher nicht hatte, wie Sportchef Oliver Ruhnert in der Klub-Mitteilung erklärt: „Brendens Zusage hat uns sehr gefreut, er ist ein Spielertyp, den wir nicht haben, der unserem Offensivspiel gut tun wird.“

Aaronson folgt seinem jüngeren Bruder Paxton in die Bundesliga. Der 19-Jährige wechselte im Januar von Philadelphia Union zu Eintracht Frankfurt und kam seither schon auf sieben Kurzeinsätze für die SGE. Neuland ist der deutschsprachige Raum auch für Brenden Aaronson nicht: Von Januar 2021 bis Sommer 2022 spielte er für RB Salzburg in Österreich, ehe ihn Leeds für über 30 Millionen Euro verpflichtete.

Aaronson: Unions Erfolg in USA nicht unbemerkt

Der Youngster freut sich auf die neue Aufgabe und die Möglichkeit, in der Königsklasse zu spielen: „Unions Weg und der Erfolg der letzten Jahre blieben auch in den USA, Österreich oder England nicht unbemerkt“, wird Aaronson in der Klub-Mitteilung zitiert. „Dass ich nun hier bin und mit Union auch in der Champions League spielen kann, daran hätte ich vor einem Jahr nicht geglaubt.“